La huelga del sector bancario en Túnez fue secundada por «casi el 90 %» de los empleados

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Túnez, 26 jun (EFE).- La huelga de bancos, entidades financieras y de seguros llevada a cabo los días 23, 24 y 25 de junio en Túnez fue secundada por «casi el 90 %» de los empleados del sector, que exigen mejoras salariales y laborales, así como una negociación con las autoridades para actualizar la normativa vigente, informó este viernes la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT).

Según la UGTT, el mayor sindicato del país, la participación «superó el 80 %» el primer día, mientras que el segundo «pasó del 87 %» y el tercero fue respaldada por «casi el 90 %», cifras «pendientes del cálculo exacto en localidades más aisladas».

Ante estos datos, la UGTT y la Federación General de Bancos, Instituciones Financieras y Compañías de Seguros expresaron, a través de un comunicado, su «más profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los trabajadores y juntas regionales por su plena y activa participación, y el éxito de la huelga».

En opinión de las organizaciones sindicales, la alta participación refleja «el compromiso con sus legítimas reivindicaciones en defensa de su dignidad y sus derechos», pese a que el Consejo Sectorial de Bancos e Instituciones Financieras (que representa a la patronal) considera «injustificada» la huelga.

Para los movimientos sindicales, «no puede haber estabilidad social sin un diálogo serio y responsable ni futuro para el sector sin respetar la dignidad de sus empleados y reconocer el esfuerzo y los sacrificios que realizan a diario».

En este sentido, reiteraron su disposición al diálogo, «siempre que el Consejo Sectorial demuestre una voluntad genuina y sincera de superar la crisis actual y entablar negociaciones serias y responsables basadas en el respeto a la ley y los derechos de los trabajadores».

Además, advirtieron sobre las «consecuencias» de «seguir eludiendo responsabilidades y adoptar una política de dilación», una postura que «podría agravar aún más la situación».

El pasado noviembre, las entidades bancarias, financieras y de seguros ya convocaron una huelga de dos días, que contó con la adhesión de más del 80 % de los trabajadores afectados, pero sus reclamos «no fueron tenidos en cuenta». EFE

sb/mra