La huelga del sector bancario en Túnez supera el 80 % de adhesión, según sindicatos

2 minutos

Túnez, 3 oct (EFE).- Los bancos y entidades financieras de Túnez se unieron este martes a la segunda y última jornada de huelga general del sector, convocada por la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) -que calcula una adhesión de más del 80 %-, para exigir negociaciones «inmediatas» con la patronal, aumentos salariales y «mejoras sociales».

La huelga, a la que se sumaron también las compañías de seguros del país, contó el lunes con el respaldo del 80 % de los empleados bancarios, informó la UGTT, que aseguró que hoy ha sido «mayor», ya que «un gran número de agentes se unieron después de ver la jornada exitosa de ayer».

La alta participación se debe, según el secretario general de la Asociación de Bancos, Instituciones Financieras y Compañías de Seguros, Ahmed al Jaziri, «al estado de ira e injusticia entre los trabajadores del sector bancario y financiero» en Túnez.

El sindicalista agregó que «se celebrará un consejo sectorial para evaluar los movimientos y determinar los próximos pasos» y aseguró que los empleados bancarios «no guardarán silencio ni se detendrán en la huelga», sino que «continuarán en la lucha por los derechos legítimos».

Durante estas dos jornadas, los empleados del sector exigieron «una negociación colectiva urgente» y rechazaron «las decisiones unilaterales que afectan a la independencia del trabajo sindical y los beneficios profesionales y sociales de los agentes bancarios».

Pese a que el Banco Central de Túnez solicitó a las instituciones bancarias que adoptaran todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante los dos días de huelga; las sucursales financieras no abrieron al público, ni habilitaron los cajeros para realizar transferencias o pagos.

Tras el sorpresivo cierre de ayer para muchos usuarios, que desconocían los planes de huelga de los agentes, hoy, la inmensa mayoría estaban prevenidos y no habían incluido entre sus tareas realizar gestiones en el banco.

Sin embargo, a diferencia de ayer, se encontraron con que los cajeros de algunas sucursales no disponían de efectivo, «seguramente porque se acabó el disponible y no llegaron a reponerlo», dijo a EFE Malika Trabelsi, una empleada de hotel que pretendía retirar dinero para «hacer unas compras necesarias» antes de ir a su casa.

Con el mismo inconveniente se toparon decenas de personas que se arremolinaban en torno a los cajeros a comentar las posibles razones de la falta de efectivo. EFE

