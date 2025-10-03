La huelga y las protestas en Italia por la Flotilla han sido un «éxito», según sindicato

Roma, 3 oct (EFE).- El sindicato italiano CGIL ha celebrado como un «éxito» la huelga que ha llevado a cabo este viernes en todo el país en apoyo de Gaza y de la Sumud Global Flotilla, y ha asegurado que más de dos millones de personas se han sumado a las protestas.

«La participación ha sido extraordinaria y sin precedentes (…) Trabajadores, ciudadanos y estudiantes que han hecho oír sus voces en apoyo de la Global Sumud Flotilla y en solidaridad con los activistas arrestados, por la paz y el derecho internacional», aseveró en un comunicado el secretario de la CGIL, Maurizio Landini.

Este sindicato, el mayor de Italia, había convocado para hoy una huelga nacional y organizado un centenar de manifestaciones en todo el país en apoyo de la Global Sumud Flotilla detenida el pasado miércoles por Israel cuando trataba de alcanzar la Franja de Gaza.

Según sus cifras, más de dos millones de personas han marchado en las distintas manifestaciones organizadas por toda Italia.

En la capital, Roma, la manifestación ha congregado a 300.000 personas, según dicha organización. Por contra, la Jefatura de Policía las cifra en más de 80.000.

La CGIL además ha asegurado que se adhirieron a la huelga de media el 60 % de los trabajadores italianos convocados. EFE

