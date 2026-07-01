La huella de España, más antigua que la de Inglaterra, destaca en los 250 años de EE.UU.

Compartir

4 minutos

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Estados Unidos cumple el 4 de julio 250 años de independizarse de Inglaterra, una celebración que también destaca la huella de España por ser anterior a la británica, ya que los españoles fundaron en septiembre de 1565 San Agustín (Florida), la ciudad más antigua del país continental.

Con 460 años de antigüedad y más de 15.000 habitantes, la ciudad precede a las primeras colonias que los ingleses fundaron en Virginia: Jamestown, el primer asentamiento de los británicos en Norteamérica, fundado en 1607, pero ahora deshabitado, y Hampton, en 1610.

A esto se suma Santa Fe (1610), en Nuevo México, que era parte de la Nueva España y ahora es la capital estatal más añeja de Estados Unidos, y San Juan en Puerto Rico, la segunda capital más antigua de América (1521), que está bajo jurisdicción estadounidense desde 1898.

Por ello, la comisión America250 ha destacado los festejos de esta semana en San Agustín, que llegó a ser «el límite norte del imperio español», explica a EFE el historiador Charles A. Tingley, investigador sénior de la Sociedad Histórica de San Agustín.

«Cuando los españoles fundaron San Agustín», junto con hombres africanos, «no había colonias británicas, a excepción de unos pocos pescadores allá en Terranova», actual territorio de Canadá, indica.

«Los españoles habían estado haciendo intentos serios por establecer colonias en esta parte de Norteamérica, pero fue Pedro Menéndez de Avilés, un almirante español muy competente, quien fundó San Agustín y creó el asentamiento europeo y africano permanente más antiguo de los Estados Unidos continentales», detalla.

España, Florida y el choque de potencias

La presencia de España es tan antigua que el español Juan Ponce de León es el primer europeo documentado en pisar el actual territorio estadounidense, en 1513, cuando lo bautizó ‘La Florida’, una zona que se convirtió en escenario de disputas entre potencias europeas, pues España combatió en 1565 a Francia, que intentó establecer una colonia en Fort Caroline, en el norte de Florida, precisa Tingley.

«Esa es la primera batalla entre fuerzas europeas por el control de lo que ahora es Estados Unidos, un hito realmente significativo en la historia del actual territorio de EE.UU., pero con el tiempo, España descubrió que no había grandes productos que extraer de Florida. Nunca fue una colonia autosuficiente», detalla.

Después, añade, San Agustín se convirtió en el punto en el que «la Norteamérica británica chocó con la Norteamérica española», cuando los ingleses se establecieron en 1670 en Charleston (Carolina del Sur).

Tras la Guerra de los Siete Años (1756-1763), la Corona Británica se quedó con Florida a cambio de que España recuperara el control de La Habana, por lo que los colonos hispanos huyeron a Cuba y México, y los ingleses establecieron una nueva colonia en San Agustín.

Por ello, detalla el historiador, durante «la Revolución Estadounidense, San Agustín estaba lleno de gente que era leal a la Corona Británica» y su población creció de 2.000 a 10.000 personas, al recibir refugiados procedentes de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte.

¿Qué persiste de España en San Agustín?

Las batallas, incendios y huracanes destruyeron San Agustín varias veces, explica el historiador, por lo que solo persisten como vestigios españoles el Castillo de San Marcos (1695), «el fuerte de mampostería más antiguo de los Estados Unidos continentales», y ‘La casa más antigua’ (1723), del artillero Tomás González y Hernández.

Pero Tingley resalta que el pueblo conserva el diseño original de las calles del siglo XVI, lo que lo distingue de Nueva Inglaterra.

«Hay una continuidad con el pasado. Y hay un viejo chiste sobre Boston que dice que las calles fueron trazadas por una vaca, mientras que la cuadrícula de calles en San Agustín, al igual que la de muchas ciudades latinoamericanas, está diseñada con base en las Nuevas Ordenanzas de las Indias promulgadas en 1573», describe.

La relevancia histórica de San Agustín también ha recobrado impulso en España, donde la Fundación Consejo España-Estados Unidos concedió en febrero pasado el XI Galardón Bernardo de Gálvez a la ciudad floridana por ser símbolo vivo del legado español en Norteamérica y «puente vivo entre ambos territorios». EFE

ppc/ims/lnm

(foto)