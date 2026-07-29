La humanidad alcanzará el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra el jueves 30 de julio

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Redacción Medioambiente, 29 jul (EFE).- La humanidad entrará oficialmente en déficit ecológico mañana 30 de julio, una vez haya consumido todos los recursos biológicos que la Tierra puede regenerar en un año, según las estimaciones de la organización internacional Global Footprint Network (GFN), materializadas en el conocido como Día de la Sobrecapacidad de la Tierra.

A partir de esa fecha, la demanda global de recursos naturales y la generación de emisiones superarán la capacidad anual de regeneración y absorción de los ecosistemas, una situación que, de acuerdo con este indicador, refleja el desequilibrio entre el consumo humano y los límites del planeta.

Según el análisis de GFN, la sobrecapacidad global comenzó en 1973, cuando se alcanzó el 16 de diciembre, pocos días antes de que finalizara el año, y ha ido creciendo desde entonces hasta abarcar algo más de cinco meses al año en 2026.

Esta ONG calcula la fecha dividiendo la biocapacidad del planeta -la cantidad de recursos ecológicos que la Tierra puede regenerar ese año- entre la huella ecológica humana -la demanda de esos recursos para ese año incluyendo variables como el uso del suelo, el comercio internacional o las emisiones de carbono entre otros- y multiplicando el resultado por 365, el número de días del año -o por 366, si es bisiesto-.

Los cálculos se elaboran actualizando miles de datos estadísticos aportados por organismos internacionales como las Naciones Unidas, la FAO o la Agencia Internacional de la Energía.

Catar, el país que más consume

Cada país cuenta con métricas particulares para calcular su Día del Déficit Nacional: Catar es el país que más consume con diferencia, ya que según las estimaciones de GFN esta fecha fue el 4 de febrero, seguido por Luxemburgo el 17 y Singapur el 23 del mismo mes.

De acuerdo con este análisis, Honduras será el que más respete sus condiciones, ya que su día será el 27 de noviembre y le precederán Camboya el 25 de noviembre y Ecuador el 12 de noviembre.

En el caso de España, el Día del Déficit Nacional se alcanzó el pasado 4 de junio, lo que significa que la biocapacidad estimada del país solo cubre alrededor del 39 % de la huella de consumo de sus residentes y que, desde esa fecha, depende de recursos procedentes del exterior para mantener su nivel de consumo.

Por ello esta jornada «no es únicamente una advertencia sobre cuánto consumimos», sino también «un indicador del funcionamiento del modelo económico y su dependencia de recursos naturales que se regeneran a un ritmo inferior al de su utilización», explica el asesor académico de EALDE Business School, Sergi Simón.

Más que señalar un día concreto, el indicador pretende mostrar la evolución de una tendencia sostenida en el tiempo, apunta, y de hecho las previsiones demográficas y económicas parecen indicar que la demanda de energía, materiales y bienes de consumo se incrementará aún más durante los próximos decenios.

Mayor demanda

En este contexto, el informe Global Resources Outlook 2024 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que el uso mundial de recursos materiales podría aumentar hasta un 60 % entre 2020 y 2060 «si no se adoptan cambios significativos en los actuales modelos de producción y consumo».

Ante este escenario, Simón sostiene que el debate no debe limitarse a reducir el consumo, sino también a transformar la forma de producir y utilizar los recursos, impulsando modelos diferentes «basados en la economía circular».

Entre ellos cita el diseño de productos más duraderos, reparables, reutilizables o reacondicionables, así como el apoyo a las actividades vinculadas al mantenimientos, el reciclaje o el alquiler de bienes, con el objetivo de generar más valor económico utilizando menos materias primas nuevas. EFE.

al/ppm/icn