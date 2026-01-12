La IA aumenta más que nunca los riesgos de ciberseguridad, advierten líderes económicos

3 minutos

Ginebra, 12 ene (EFE).- La inteligencia artificial (IA) está aumentando los riesgos en materia de ciberseguridad a un ritmo sin precedentes, y la geopolítica pesa crecientemente en estas amenazas, advierten líderes económicos globales en el estudio anual sobre la cuestión elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF).

El informe global de perspectivas sobre ciberseguridad, publicado una semana antes de que WEF inaugure su tradicional encuentro de líderes políticos y económicos en Davos (Suiza), indica que un 87 % de los 804 ejecutivos de 92 países encuestados para su elaboración teme un aumento de las vulnerabilidades relacionadas con la IA.

Entre sus principales preocupaciones de cara al año 2026, un 34 % cita las filtraciones de datos vinculadas a la IA generativa, y un 29 % observa con preocupación el avance de las capacidades de sus rivales.

Al mismo tiempo, los líderes económicos sondeados consideran casi de forma unánime (94 %) que la IA es la fuerza más determinante a la hora de configurar la ciberseguridad en el año entrante, lo que ha influido en que el porcentaje de firmas que usan esta tecnología en sus sistemas de protección haya pasado del 37 % al 64 %.

El informe también revela una creciente influencia de las tensiones geopolíticas en la ciberseguridad empresarial, ya que un 64 % de los directivos encuestados tienen en cuenta los ataques con motivación política en sus sistemas de prevención.

Se suma a ello un temor a que los gobiernos no estén lo suficiente preparados para hacer frente a los ciberataques, dado que un 31 % de los encuestados expresa poca confianza en la capacidad de su país para gestionar estos incidentes.

WEF destaca también en su informe que el fraude cibernético se ha convertido en una «amenaza global generalizada» para las empresas.

En este sentido, un 71 % de los líderes encuestados lo han sufrido o conocen a alguien directamente afectado, por lo que ese riesgo ahora se sitúa por delante del «ransomware» (secuestro digital de datos con fines de extorsión) como su principal preocupación.

El informe advierte que los incidentes en grandes proveedores de servicios en la nube y en internet, que afectan a menudo a la cadena global de suministro en su conjunto, demuestran cómo los fallos estructurales pueden desencadenar amplios impactos en cascada en un ecosistema global ampliamente interconectado.

Por otro lado, la organizadora del Foro de Davos alerta sobre un aumento de la desigualdad regional con respecto a la preparación en materia de ciberseguridad, algo que se advierte en áreas como Latinoamérica y el Caribe, donde un 65 % de los ejecutivos admite no contar con las capacidades necesarias.

El informe de WEF, elaborado junto a la consultora Accenture, llama a coordinar esfuerzos para responder a estas amenazas, mediante el intercambio de datos de inteligencia, la estandarización de medidas de seguridad o la inversión en capacidades para garantizar que todas las empresas se puedan beneficiar de un entorno más seguro en materia digital.

«Construir una ciberresiliencia significativa requerirá una acción coordinada entre gobiernos, empresas y proveedores de tecnología para proteger la confianza y la estabilidad en un mundo cada vez más impulsado por la IA», subrayó el director del centro de WEF para tecnología y ciberseguridad, Jeremy Jurgens. EFE

abc/crf