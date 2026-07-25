La IA como aliada: el compositor latino que por fin hizo sonar sus canciones

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Ana Milena Varón B.

Los Ángeles (EE.UU.), 25 jul (EFE).- El salvadoreño Alberto Interiano ha encontrado en la inteligencia artificial (IA) la posibilidad de dar vida a sus composiciones, tras años de tenerlas guardadas, en un enfoque colaborativo que muestra otra arista en el debate sobre hasta dónde esta tecnología automatizará el trabajo creativo de los artistas.

“Entiendo sobre el temor que produce la IA por aquello de que elimina trabajos, pero para mí ha sido la oportunidad que esperaba para materializar mis canciones”, dice a EFE Interiano.

El compositor cuenta que desde antes de emigrar a Estados Unidos en los ochenta comenzó a escribir canciones. Incluso en Los Ángeles tomó clases de música y buscó que alguna orquesta o cantante grabara sus cumbias y baladas, pero no se hizo realidad.

Ahora, gracias a la IA ya ha grabado tres álbumes, el último titulado ‘Mujer’, que incluye propuestas como la cumbia ‘Tres pupusas después’ o la balada ‘Hasta aquí llegué’.

“Lo único que yo quiero es dar a conocer mi propuesta musical, que cuenta mi recorrido como inmigrante de El Salvador, de pronto a alguien le gusta y se pone a bailar un rato o se identifica con la letra”, dice Interiano sobre su obra.

El salvadoreño llegó a la IA gracias a su esposa, la periodista Imelda Interiano, que echó a andar su canal digital ‘Desde Aquí T.V.’ mucho antes de que se volvieran populares. “Esa tecnología ya está aquí y debemos aprender a usarla a nuestro favor. No podemos rechazarla sino integrarla”, dice ella.

Interiano aprendió a usar una herramienta que le ofrece, a partir de la letra y la partitura de su autoría, la música interpretada por diferentes instrumentos y ritmos, así como la voz artificial.

Llegar al producto final de una canción le toma semanas, pues evalúa «de 50 a 70» combinaciones musicales ofrecidas por la IA, que recibe sus instrucciones.

¿A favor o en contra?

El artista y profesor de la Universidad de Nevada, Tyler Calkin, coincide con la visión de los esposos Interiano, al asegurar que las herramientas de asistencia de la IA “pueden, sin duda, mejorar los flujos de trabajo y facilitar un proceso creativo más eficiente”.

Sin embargo, el experto advierte que si los creadores no tienen un criterio crítico la IA puede adquirir un “protagonismo excesivo en el proceso” creativo moldeando la visión artística.

Asimismo, señala que, si bien las herramientas de IA facilitan el acceso a una producción musical más compleja y de mayor calidad, está creando una sobresaturación de contenido.

“Los millones de canciones generadas por IA en Spotify son prueba de ello; aunque teóricamente la moderación, la autenticación y la eliminación de contenidos podrían limitar este fenómeno, la rápida evolución del panorama tecnológico hace que tales medidas resulten intrínsecamente insuficientes”, opina Calkin.

En septiembre pasado Spotify dijo que eliminó 75 millones de pistas clasificadas como ‘spam’ de su plataforma durante el último año, a medida que las herramientas de inteligencia artificial aumentan la capacidad de la llamada música falsa, que pretende defraudar a las plataformas.

Este no sería el único reto que trae consigo la inteligencia artificial en la creación de música, el académico apunta que el funcionamiento fundamental de los LLM (Gran Modelo de Lenguaje) que usa la IA, “garantiza una homogeneización gradual de los resultados”, lo que acelerará las tendencias conservadoras ya existentes en la producción musical.

En busca de otros artistas

Interiano, que ya tiene su música en Spotify y en otros servicios como Apple Music, dice que su objetivo es poder contactar con otros músicos para hacer propuestas conjuntas.

“Claro que quiero escuchar mis composiciones tocadas por músicos de carne y hueso, pero para llegar a ellos tengo que mostrar mi arte”, insiste el compositor, que también se muestra preocupado por los derechos de autor.

En ese sentido, Calkin manifiesta que la creación de música mediante IA generativa plantea problemas de propiedad intelectual que, a falta de un marco jurídico, «quedan en manos de los músicos y el público para su resolución».

Entre tanto, Interiano expondrá sus composiciones el próximo mes en la gala de los ‘Premios Tu Eres’, que destaca el aporte de los latinos en los Ángeles. EFE

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