La IA moviliza una inversión de 200.000 millones de dólares para el despliegue en India

Nueva Delhi, 18 feb (EFE).- La inteligencia artificial (IA) ha logrado movilizar una inversión proyectada de 200.000 millones de dólares destinados a transformar la infraestructura digital de la India, según las estimaciones presentadas este miércoles por el ministro de Electrónica e Informática del país, Ashwini Vaishnaw.

Este flujo masivo de capital, detallado durante las sesiones de la Cumbre de Impacto de IA 2026, representa una convergencia entre los fondos públicos de la Misión IndiaAI y los compromisos financieros de los mayores gigantes tecnológicos y conglomerados industriales del mundo.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, confirmó el compromiso de su compañía de invertir 50.000 millones de dólares para finales de la década con el fin de expandir el acceso a la tecnología en el Sur Global, posicionando a la India como el eje central de esta estrategia de difusión masiva.

Por su parte, el director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian, anunció una inversión de 15.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para la creación de un centro integral de inteligencia artificial en la ciudad costera de Visakhapatnam.

El sector privado nacional también ha reaccionado con una escala de gasto masiva, liderada por el presidente del Grupo Adani, Gautam Adani, quien anunció ayer una apuesta de 100.000 millones de dólares para aumentar la capacidad de centros de datos alimentados por energía verde hasta el año 2035.

En el ámbito de la investigación, el jefe de ministros del estado de Maharashtra, Devendra Fadnavis, informó sobre el compromiso del Grupo Tata para destinar 11.000 millones de dólares al desarrollo de una Ciudad de la Innovación de vanguardia ubicada en las proximidades de Navi Mumbai.

La infraestructura física necesaria para estos proyectos se verá reforzada por la adquisición de 20.736 procesadores de última generación Blackwell Ultra, una operación confirmada hoy por el presidente de Yotta, Darshan Hiranandani, y el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, con una valoración total de 3.000 millones de dólares.

Para incentivar estas inversiones, la ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, propuso un marco fiscal que incluye exenciones tributarias hasta el año 2047 para las compañías internacionales que operen sus servicios de nube dentro del territorio nacional.

El ministro Vaishnaw detalló además que el Gobierno ampliará la capacidad pública de procesamiento con 20.000 nuevas unidades gráficas adicionales, manteniendo una tarifa subvencionada de 65 rupias por hora para garantizar que las empresas emergentes puedan innovar con costes reducidos.

Finalmente, el director de la firma Peak XV, Rajan Anandan, y el grupo de inversión Blackstone confirmaron la movilización de recursos para el ecosistema de startups, destacando la ronda de financiación de 1.200 millones de dólares para la firma de infraestructura Neysa. EFE

