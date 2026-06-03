La IA podría ayudar a personas ciegas a recuperar la visión de objetos mediante prótesis

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Ginebra, 3 jun (EFE).- Científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza han desarrollado modelos de inteligencia artificial (IA) que abren la puerta al diseño de prótesis visuales capaces de devolver a las personas ciegas una visión clara a escala de objetos.

El NeuroAI Lab de la institución helvética ha logrado con estos modelos de IA predecir dónde estimular el cerebro con el fin de «evocar» imágenes de rostros y objetos concretos, explicó un comunicado de EPFL.

Estos modelos, experimentados con monos, buscan mejorar las prótesis corticales, utilizadas cuando los daños en la visión del paciente ya no permiten utilizar otras en la retina y el nervio óptico, y que actúan directamente en una parte del cerebro, la corteza visual, «dibujando» imágenes en ella.

Estas prótesis tienen por ahora efectos muy limitados, ya que actúan sobre regiones del cerebro donde sólo pueden proyectar destellos de luz y formas simples, pero los trabajos de EPFL, que intentan estimular zonas cerebrales superiores, buscan que en el cerebro se representen imágenes más detalladas.

Los estudios muestran la posibilidad de modelar la percepción de objetos ante un estímulo visual, aunque todavía no permiten representaciones en el cerebro desde cero, algo que según los investigadores podría ser el siguiente paso hacia la recuperación de una visión significativa en personas ciegas.

Según EPFL, los avances también podrían aplicarse a prótesis auditivas, como los implantes cocleares, más avanzados que sus equivalentes para problemas visuales pero todavía con espacio para la mejora. EFE

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