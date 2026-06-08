La IATA considera que la brasileña Embraer debe concentrarse en sus aviones medianos

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Río de Janeiro, 8 jun (EFE).- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) considera que el fabricante brasileño Embraer, líder mundial en el segmento de aviones con fuselaje estrecho para vuelos regionales, debe concentrarse en sus aeronaves de tamaño mediano y aún no pensar en las grandes.

«Ellos fabrican aviones magníficos y creo que hacen bien en seguir centrándose en los productos que fabrican», aseguró el director general de la IATA, Willie Walsh, al ser interrogado sobre la posibilidad de que Embraer aumente el tamaño de sus aeronaves para poder competir con el duopolio formado por Boeing y Airbus.

En la rueda de prensa que concedió tras la clausura de la reunión anual de la IATA, que se celebró domingo y lunes en Río de Janeiro, Walsh agregó que el fabricante brasileño atiende «extraordinariamente» la demanda de las aerolíneas de todo el mundo por aeronaves con capacidad para entre 150 y 180 pasajeros.

Citó igualmente los problemas que tuvieron algunos fabricantes de aeronaves medianas que intentaron aumentar el tamaño de sus aparatos.

«Los necesitamos en la industria, pero, si yo estuviera en su lugar, seguiría centrándome en lo que hacen bien. Son aeronaves fantásticas y al equipo que está ganando no se le hacen modificaciones», dijo.

El consejero delegado de la aerolínea Latam y presidente del Consejo de Administración de la IATA, Roberto Alvo, afirmó en la misma rueda de prensa que la compañía líder en Latinoamérica comenzará a volar los aviones de Embraer y que tiene plena confianza en los mismos.

Según Alvo, Embraer atiende a las necesidades de las aerolíneas por aviones medianos, pero, así como los otros fabricantes, tiene que concentrarse en cumplir los plazos de entrega de sus aparatos.

Por el contrario, Walsh saludó la entrada de la china Comac en el mercado de aviones de mayor tamaño y su capacidad para competir con Boeing y Airbus.

«Necesitamos más competición en el sector y la recibimos con agrado. Es algo que la industria (de la aviación) acoge con satisfacción», afirmó al ser interrogado sobre los planes de Conac para desarrollar y ofrecer aviones de grandes dimensiones.

La empresa china, que ya produce aviones medianos para vuelos regulares y está centrada principalmente en atender la demanda de las aerolíneas de su país, tiene planes para ofrecer aeronaves mayores, como el CR919 y el CR929, y ampliar sus mercados.

El saludo de la IATA a la llegada de la competición de Comac se produce tras una reunión de dos días en que la entidad, que reúne a las aerolíneas responsables por cerca del 85 % del transporte aéreo mundial, se quejó de los atrasos en las entregas de los fabricantes.

«Perdimos la paciencia con los fabricantes. Ellos necesitan hacer las reformas necesarias para poder mejorar su desempeño», afirmó Walsh el domingo. EFE

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