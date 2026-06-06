La IATA debate en Brasil las perspectivas para las aerolíneas en medio de la crisis global

3 minutos

Río de Janeiro, 6 jun (EFE).- Los miembros de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que reúne a 470 aerolíneas de todo el mundo, discuten a partir de este domingo en su reunión anual en Río de Janeiro las perspectivas para el sector en medio de la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio.

La reducción de los vuelos causada por los diferentes conflictos mundiales, el encarecimiento de los combustibles a raíz de la guerra en Oriente Medio y el consecuente aumento de los pasajes serán abordados en Brasil por unos 1.500 representantes de las compañías aéreas, los órganos reguladores y los Gobiernos.

Los miembros de la IATA, responsables por cerca del 85 % del tráfico aéreo global, también discutirán en su encuentro el impacto para el sector de factores como la inteligencia artificial (IA), los combustibles renovables y la reducción del comercio mundial como consecuencia de la elevación de los aranceles.

Según los últimos datos de la IATA, la demanda mundial de pasajeros cayó un 3,4 % en abril con respecto al mismo mes de 2025, presionada por el desplome del 46,6 % en la compra de pasajes en Oriente Medio.

«La situación del transporte aéreo permanece altamente inestable», alertó el director general de la IATA, Willie Walsh.

De acuerdo con Walsh, el costo del combustible para aviación más que se duplicó en abril con respecto al mismo mes del año pasado y ya representa cerca del 45 % de los costos de las aerolíneas.

La IATA dijo haber identificado una reducción de la oferta futura como herramienta de las aerolíneas para intentar mantener un equilibrio entre los altos costos de combustibles y la demanda decreciente.

Además de la 82ª Asamblea General Anual de la IATA, Río de Janeiro, que también organizó la primera reunión anual del organismo en 1999, albergará simultáneamente hasta el lunes la Cumbre Mundial del Transporte Aéreo (WATS).

La IATA también aprovechará el encuentro en Río para profundizar sobre el gran potencial del transporte aéreo en Suramérica, para impulsar el desarrollo económico y social.

«Estamos entusiasmados por regresar a Sudamérica tras 27 años. En las últimas décadas toda la región realizó inversiones significativas en infraestructura aeroportuaria y se posicionó para recoger los beneficios económicos y sociales de la interconexión aérea», afirmó Walsh.

De acuerdo con datos citados por la Asociación, el sector ya representa el 2,1 % del PIB de Brasil, país con un gran potencial turístico, enorme capacidad de producción de combustibles verdes para la aviación y comercio internacional en crecimiento.

En Brasil, que recibió nueve millones de turistas internacionales el año pasado, el transporte aéreo genera 10.300 millones de dólares anuales y empleo para 246.800 personas.

Considerando toda la cadena de valor de la aviación, el sector genera 46.400 millones de dólares anuales y emplea a 1,9 millones de personas.

Y esos números deben mejorar debido a que el sector registró un crecimiento del 11,5 % en la demanda, con 100 millones de pasajeros el año pasado, por lo que los mercados domésticos e internacional ya superaron los niveles que tenían antes de la pandemia de la Covid en 2020. EFE

cm/mp/gad