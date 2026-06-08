La IATA dice que Brasil puede liderar la producción de combustible verde para la aviación

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Río de Janeiro, 8 jun (EFE).- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) afirmó este lunes que Brasil reúne las condiciones para convertirse en una potencia mundial en la producción de combustible sostenible para aviación (SAF, por sus siglas en inglés), cuya actual oferta es ínfima pese a la enorme demanda de las aerolíneas por el producto.

Brasil, además de poseer una gran disponibilidad de materias primas, ya cuenta con una larga experiencia en biocombustibles y una infraestructura ya consolidada para el procesamiento de combustibles renovables, según la IATA, que reúne a las aerolíneas responsables por el 85 % del tránsito aéreo mundial.

La evaluación fue divulgada en la última jornada de la asamblea general anual de la entidad, celebrada en Río de Janeiro, en la que la IATA destacó que el gigante sudamericano puede desempeñar un papel clave en la descarbonización del transporte aéreo mundial y, al mismo tiempo, impulsar su economía y fortalecer su seguridad energética.

Según la organización, las aerolíneas necesitarán cerca de 500 millones de toneladas anuales de SAF para cumplir el compromiso del sector de alcanzar emisiones netas cero de dióxido de carbono en 2050.

La actual producción de SAF en todo el mundo, de escasos 2,4 millones de toneladas previstas en 2026, tan sólo cubre el 0,8 % del consumo total de combustible de las aerolíneas.

Brasil cuenta con uno de los mayores potenciales mundiales de biomasa para la producción de combustibles renovables, estimado en unos 180 millones de toneladas para 2050, volumen que, según la IATA, podría generar cerca de 60 millones de toneladas de SAF.

La IATA destacó además que, ya para 2030, el país podría aprovechar su producción sostenible de etanol de caña de azúcar, así como aceites vegetales y residuos orgánicos, para alcanzar un potencial de producción de aproximadamente 12 millones de toneladas de SAF al año.

Actualment,e Brasil tiene en marcha unos quince proyectos vinculados al combustible sostenible para aviación. Si todos llegan a concretarse, agregarían cerca de dos millones de toneladas de capacidad productiva, volumen próximo a la actual producción mundial.

El director general de la IATA, Willie Walsh, aseguró que Brasil posee «todos los ingredientes» para convertirse en una potencia global del SAF.

Según Walsh, el país dispone de una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, abundantes materias primas y una amplia experiencia en biocombustibles, ya que es el segundo mayor productor mundial de combustibles líquidos renovables.

La entidad también destacó la experiencia brasileña en la producción de etanol y la existencia de una base de refino desarrollada, factores que facilitarían la expansión de tecnologías capaces de transformar alcohol en combustible para aviones y permitirían incluso que el país se convierta en exportador neto de SAF.

La IATA advirtió, no obstante, que el desarrollo de esa industria exigirá inversiones en infraestructura, incentivos públicos para estimular la producción y mecanismos de certificación compatibles con los estándares internacionales. EFE

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