La IATA dice que el consumidor pagará el precio de los vuelos afectados por las guerras

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Río de Janeiro, 8 jun (EFE).- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió este lunes de que los consumidores terminarán pagando el precio por el encarecimiento de los vuelos en algunas rutas afectadas por los actuales conflictos mundiales, como en el este de Europa y Oriente Medio.

«Toda esta perturbación acabará repercutiendo en precios más altos que se trasladarán a los consumidores», afirmó el director general de la IATA, Willie Walsh, al ser preguntado sobre el encarecimiento de los vuelos que tuvieron que alargar sus rutas para evitar las zonas en conflicto.

El ejecutivo se refirió especialmente a algunas rutas entre Europa y Asia que están utilizando trayectos más largos para evitar el espacio aéreo en las zonas de conflicto.

«Está claro que cualquier cosa que aumente el tiempo de vuelo, aumenta el combustible. Y cualquier cosa que aumente el combustible, aumenta el costo. Y que ese costo, en última instancia, se trasladará a los consumidores», afirmó Walsh en la rueda de prensa que concedió tras la clausura de la reunión anual que la IATA tuvo domingo y lunes en Río de Janeiro.

Admitió que el aumento de los trayectos refleja el cierre temporal del espacio aéreo en algunas áreas y que espera que no sea algo que perdure por mucho tiempo. «Una vez que la situación se estabilice, el espacio aéreo se reabrirá», dijo.

Según el director de la IATA, la necesidad de elevar el precio de los pasajes en esas rutas obedece a que la guerra en Oriente Medio aumentó en cerca del 70 % el valor de los combustibles para la aviación.

Walsh explicó que los márgenes de beneficio de las aerolíneas actualmente son de tan solo un 2 %, por lo que no puede afrontar los nuevos costos adicionales.

«Por eso cualquier interrupción en el sistema de tráfico aéreo que obligue a las aerolíneas a hacer trayectos mayores provocará una escalada de precios», agregó.

De acuerdo con las estadísticas presentadas este lunes por el vicepresidente para Seguridad y Operaciones de la IATA, Nick Careen, el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio elevó en cerca del 20 % las distancias para los vuelos entre Europa y Asia.

«Y el costo adicional varía entre 10 y 45 dólares por pasajero, lo que, para una industria con márgenes pequeñas, equivale a casi todas las ganancias en determinados vuelos», dijo Careen.

El especialista añadió que los conflictos también aumentaron los costos de operación debido a la elevación de las interferencias de navegación en el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS, por sus siglas en inglés) y a las interrupciones en los aeropuertos ante la aparición de drones.

Según la IATA, en el último año se registraron 71.000 informes por interferencia en los sistemas GNSS, 2,1 millones de pérdidas de la señal GPS y 31,8 millones de eventos anormales de navegación por satélite, que terminan ofreciendo información errónea a las aeronaves en términos de proximidad. EFE

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