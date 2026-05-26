La iglesia católica argentina advierte al gobierno de Milei por la crisis social

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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Cuerva, advirtió el lunes al gobierno de Javier Milei que Argentina está a las puertas del «desmembramiento social» y reclamó a la clase política consenso y diálogo para superar «la parálisis».

Ante el presidente y su gabinete en la catedral de Buenos Aires, Cuerva encabezó el tradicional Tedeum en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que en 1810 condujo a la independencia de la corona española.

«El pueblo argentino, a pesar de las crisis crónicas, sigue adelante y se pone la patria al hombro. Nos falta una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro y que lo hagan por los que no pueden más, los que sufren la falta de trabajo, educación y oportunidades», dijo Cuerva.

«No nos podemos permitir ser ingenuos, la sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida ajenos a la necesidades de todos», agregó.

El mensaje de la iglesia católica se produce en medio de tensiones sociales tras dos años de severo ajuste económico y deterioro del poder adquisitivo con precarización del empleo y retracción de la actividad económica, pese a una disminución de la inflación.

El índice de confianza en el gobierno cayó en mayo por cuarto mes consecutivo, según una medición de la privada Universidad Di Tella, mientras crece la preocupación social por el salario y el desempleo.

La política de recorte («motosierra») del gasto público de Milei acabó con el déficit fiscal crónico de Argentina, aunque a costa de miles de despidos y rebaja de fondos para salud, educación y jubilaciones.

«Tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a curar tantas parálisis personales, familiares y también sociales», sostuvo Cuerva, que también llamó al diálogo.

«Basta de arengar la división y la polarización», dijo frente al presidente ultraliberal que suele jactarse de la intolerancia.

«Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato y a las calumnias», pidió el religioso que condenó además «la ostentación, el despilfarro y el derroche».

El gobierno atraviesa una crisis interna por un escándalo que implica al jefe del gabinete, Manuel Adorni, acusado de gastos suntuosos y compras de propiedades sin que haya podido justificar esos pagos. El caso está bajo investigación judicial.

sa/nn