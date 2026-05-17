La Iglesia católica mexicana pide no normalizar la crisis de desapariciones en el país

3 minutos

Ciudad de México, 17 may (EFE).- La Iglesia católica mexicana pidió este domingo no normalizar la crisis de desapariciones en México y llamó a acompañar a las familias buscadoras, en un contexto de presión internacional para que la ONU eleve el caso de las desapariciones en México, donde hay más de 133.000 personas desaparecidas.

En su editorial dominical del semanario ‘Desde la fe’, la Arquidiócesis de México llamó a escuchar y acompañar a las familias de personas desaparecidas, al advertir que enfrentan indiferencia, desgaste emocional y falta de apoyo en sus labores de búsqueda.

La Iglesia sostuvo que las familias buscadoras viven «atrapadas entre la esperanza y la incertidumbre» y reclamó que las autoridades deben actuar con «responsabilidad, eficacia y sensibilidad».

«Las familias buscadoras necesitan una sociedad que las escuche», subrayó la institución.

La Arquidiócesis señaló que muchas familias realizan búsquedas sin apoyo institucional, arriesgando su seguridad y enfrentando además ansiedad, depresión e inestabilidad económica.

También, criticó que la respuesta oficial permanezca atrapada entre «trámites, discursos encontrados o estrategias» que no se traducen en resultados para las víctimas.

«Nadie debería atravesar un dolor así», afirmó la Iglesia, que llamó a no cerrar los ojos ante el sufrimiento de las familias buscadoras.

En ese sentido, urgió a que las instituciones respondan con investigaciones efectivas y acompañamiento integral para las víctimas: «La justicia no puede quedarse detenida entre trámites».

El pronunciamiento de la Iglesia ocurre en un contexto de crecientes demandas de colectivos y organizaciones nacionales e internacionales para que México acepte mayor acompañamiento y escrutinio internacional frente a la crisis de desapariciones.

Más de 80 colectivos de búsqueda enviaron el jueves una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para solicitar que el caso de México sea llevado con urgencia ante la Asamblea General de la ONU.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en un informe que México enfrenta una crisis simultánea de desapariciones e identificación forense, con más de 128.000 personas desaparecidas y más de 70.000 cuerpos sin identificar bajo custodia estatal, hasta julio de 2025.

El informe coincidió con el avance del escrutinio del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que analiza elevar el caso mexicano ante la Asamblea General al considerar que las desapariciones podrían constituir «crímenes de lesa humanidad».

Actualmente, México supera las 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950. EFE

mjc/seo