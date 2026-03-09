La Iglesia de la Unificación apela al Supremo japonés su orden de disolución

Tokio, 9 mar (EFE).- La Iglesia de la Unificación, conocida peyorativamente como la ‘secta Moon’, presentó este lunes un recurso ante el Tribunal Supremo de Japón, días después de que una corte superior ratificara su orden de disolución en el país por presuntamente exigir donaciones excesivas a sus miembros.

La polémica organización, de origen surcoreano, alegó que se trata de «una sentencia injusta basada en una conclusión predeterminada que no se sustenta en hechos ni en pruebas y que contraviene» así un juicio justo, en declaraciones recogidas por la cadena pública de televisión NHK.

La apelación no invalida la orden de disolución, emitida inicialmente en 2025 a petición del Gobierno japonés, por lo que el proceso, que incluye la confiscación de sus bienes, seguirá adelante a menos que se revoque la sentencia, aclara NHK.

La noticia llega después de que el Tribunal Superior de Tokio ratificase el pasado miércoles la orden de un tribunal inferior para disolver la rama japonesa del grupo, asegurando en un fallo que su política de donaciones «causó enormes daños financieros y angustia mental a muchas personas».

«Las consecuencias son graves. Es difícil esperar que la organización tome medidas efectivas de forma voluntaria», concluyó entonces la corte tokiota.

Fundada en 1954 en Corea del Sur, la Iglesia de la Unificación es conocida por sus bodas masivas y ha generado controversia en Japón durante décadas por sus exigentes donaciones y la práctica de ‘ventas espirituales’, con las que supuestamente coacciona a sus miembros para que compren objetos a precios desorbitados y por las que le han abierto numerosos procesos judiciales en el archipiélago.

El grupo fue objeto de un nuevo escrutinio tras el asesinato del exmandatario Shinzo Abe en julio de 2022 a manos de Tetsuya Yamagami, un hombre que acusó a la ‘secta Moon’ de captar a su madre y llevar a su familia a la bancarrota, y que descargó su ira en Abe por sus presuntos vínculos con la organización.

El ex primer ministro Fumio Kishida inició, a raíz del asesinato de Abe, una investigación sobre las actividades de la Iglesia de la Unificación, tras lo que el Gobierno solicitó privar al organismo de las ventajas fiscales de las que gozaba como organización religiosa. Además, el magnicidio dio lugar a la denuncia pública de numerosas víctimas del culto.

