La Iglesia mexicana critica la «cultura del éxito» tras polémica en la UNAM de México

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Ciudad de México, 26 jul (EFE).- La Iglesia católica mexicana criticó este domingo el crecimiento de una cultura en la que «el éxito comienza a valer más que la verdad», luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendiera temporalmente su proceso de inscripciones tras detectar presuntas trampas en el examen de ingreso en línea a sus licenciaturas.

«Lo ocurrido en el examen de la UNAM es un llamado a preguntarnos qué tipo de personas estamos formando, cuál es la medida que le damos a alguien para reconocer su valor y qué clase de sociedad queremos construir», manifestó la Arquidiócesis mexicana sobre la polémica.

El posicionamiento del órgano católico se da días después de que la institución de educación pública, la más importante del país, anunció la suspensión provisional de los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1, la cual estará vigente hasta que una comisión técnica revise el desarrollo del concurso de selección.

«El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria», apuntaron las autoridades universitarias.

La institución religiosa, en su editorial semanal Desde la Fe, calificó este caso como un reflejo de las «tentaciones» de la época, una en la que, aseguró, él éxito es «una medida de alto valor sin importar el camino para llegar a él».

También manifestó su preocupación sobre que «buena parte de la conversación y los contenidos en redes sociales sobre este hecho no giraron en torno a la gravedad del engaño, sino a la eficacia de las herramientas utilizadas o a la posibilidad de burlar los controles», refiriéndose a algunos videos publicados por jóvenes en TikTok.

Sobre el caso, académicos de distintas disciplinas y países han advertido en redes sociales del «comportamiento atípico» de los resultados del primer examen de admisión en línea para las licenciaturas de la UNAM, al compararlos con los de periodos anteriores.

Tras analizar los datos disponibles en la página oficial de la máxima casa de estudios, los usuarios sostienen que la distribución de aciertos muestra «anomalías» que «no serían matemáticamente posibles», lo que, a su juicio, evidenciaría presuntas «trampas» por parte de algunos aspirantes.

En ese sentido, la Iglesia católica retomó las palabras del Papa León XIV en las que advierte que el mayor peligro en la actualidad no está en las máquinas, sino en la tentación de adoptar su misma lógica.

«La trampa de algunos jóvenes en el examen de la UNAM es un ejemplo de este fenómeno al que se refiere el Papa. Una cultura que, poco a poco, corre el riesgo de sustituir la verdad por la conveniencia y la integridad por el rendimiento», señaló.

Para el ciclo escolar 2026, la UNAM decidió, por primera vez, aplicar en línea el examen de admisión a licenciatura, con el objetivo de modernizar el proceso de selección y facilitar el acceso de participación a los aspirantes. EFE

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