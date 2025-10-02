La Iglesia Ortodoxa rusa acusó al presidente polaco de hablar con demonios

Moscú, 2 oct (EFE).- El portavoz de la comisión del Patriarcado de la Iglesia ortodoxa rusa para asuntos de la familia, Fiódor Lukiánov, acusó este jueves al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, de hablar con demonios.

«Dios advirtió de que los ángeles caídos interactúan con los humanos bajo la apariencia de almas de antepasados con el objetivo de destruir la raza humana. De igual manera, el señor Nawrocki, al comunicarse con los difuntos, interactúa con demonios», declaró el sacerdote ruso, citado por la agencia RIA Nóvosti.

Lukiánov se refería a las recientes declaraciones del presidente polaco, investido el pasado agosto, sobre que se comunica diariamente con el espíritu de Jósef Pilsudski, jefe de Estado (1918-1922) de la Segunda República Polaca, fallecido en 1935.

Los representantes de la Iglesia Ortodoxa rusa consideran esto un pecado, al quedar prohibido cualquier acto de adivinación o magia.

El sacerdote ortodoxo no dudó en relacionar este acto con prácticas nazis.

«Las consecuencias de la interacción de los políticos con el mundo de los espíritus oscuros son fáciles de rastrear y le costó caro a toda la humanidad. Basta recordar la fascinación de la élite nazi por las enseñanzas esotéricas», indicó.

A ello añadió que «fue precisamente sobre la base de una cosmovisión ocultista satánica, esencialmente antihumana, sobre la que pudo existir el fascismo y el nazismo».

Este año el gobierno ruso incluyó al ‘Movimiento Satanista Internacional’ en una lista de organizaciones extremistas de la que forman parte también el movimiento LGTBI y grupos de oposición como el del fallecido disidente político Alexéi Navalni, por lo que tienen prohibida su actividad en Rusia.

En agosto se registró la primera multa (1.000 rublos, menos de 10 dólares) por la publicación de símbolos satanistas contra un ciudadano ruso que publicó la imagen de un demonio en sus redes sociales.

En septiembre, una residente de la región de Moscú fue multada por llevar una chaqueta y un bolso con símbolos satanistas. La acusada, que admitió su culpabilidad, se defendió con que no profesaba el satanismo, sino que simplemente le gustaba la música rock y el heavy metal.EFE

