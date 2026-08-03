La Iglesia paraguaya celebrará con una procesión en el río la Asunción de la Virgen María

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Asunción, 3 ago (EFE).- La Iglesia Católica paraguaya informó este lunes que celebrará el próximo 15 de agosto la festividad de la ‘Asunción de la Virgen María’ con una procesión por el río Paraguay, en una fecha que coincide con la celebración de los 489 años de fundación de la capital del país suramericano.

El arzobispado de Asunción indicó -en un comunicado- que la procesión náutica con la imagen de la virgen partirá desde el Arsenal de Marina de la Armada Paraguaya, en el barrio Sajonia, y desembarcará en el Puerto de Asunción, desde donde será llevada por los fieles hasta la Catedral Metropolitana.

Así mismo, el 14 de agosto se tiene prevista la inauguración y bendición del monumento a la virgen de la Asunción en la Costanera Norte, una avenida que bordea el río Paraguay, según la nota.

Estas actividades y otras celebraciones religiosas y culturales hacen parte del programa oficial de la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la Asunción, que se desarrollará del 5 al 15 de agosto, con motivo de la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

La celebración de la ‘Asunción de la Bienaventurada Virgen María’ fue proclamada como dogma de fe por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950.

La capital paraguaya, una de las más antiguas de Suramérica, fue fundada el 15 de agosto de 1537 por el español Juan de Salazar y Espinoza como Nuestra Señora de la Asunción, en honor a la virgen María. EFE

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