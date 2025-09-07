La Iglesia pide al Estado y la sociedad crear oportunidades para los jóvenes en Panamá

3 minutos

Ciudad de Panamá, 7 sep (EFE).- El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, pidió al Estado y la sociedad panameña generar oportunidades de desarrollo integral para los adolescentes, afectados en este país por la deserción escolar, el embarazo precoz y exclusión, como explicó durante la eucaristía de este domingo.

Este desarrollo a nivel espiritual, educativo, social y cultural permitirá a los adolescentes descubrir que son «valiosos, capaces» y que están «llamados a transformar con valentía las situaciones de dolor en esperanza cristiana», afirmó Ulloa.

Al hablar de la «realidad de los adolescentes en Panamá», el prelado indicó que «cerca de 1 de cada 3 adolescentes está en riesgo de abandonar la escuela, y apenas 5 de cada 10 de entre los 15 y 17 años logran completar la educación media».

«A esto se suman más de 119.000 jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, y los altos índices de embarazo adolescente, con un promedio de 21 casos por día registrados en los últimos años. Estas realidades limitan las oportunidades de desarrollo y generan condiciones de mayor vulnerabilidad», dijo Ulloa

La situación, agregó, «es aún más compleja para los adolescentes con discapacidad, quienes enfrentan barreras para acceder a una educación inclusiva, a servicios de salud adecuados y a espacios que valoren sus talentos y capacidades».

Al mismo tiempo, «los adolescentes indígenas y afrodescendientes sufren con frecuencia discriminación, estigmatización y exclusión social, lo que se traduce en mayores riesgos de violencia, menor acceso a oportunidades y una participación reducida en los procesos que afectan sus vidas y comunidades».

«A pesar de estas dificultades, la juventud panameña ha demostrado resiliencia, creatividad y un deseo profundo de construir un país más justo y solidario», valoró el arzobispo metropolitano.

La Iglesia en Panamá «reafirma su compromiso pastoral de acompañar a todos los adolescentes, especialmente a los más vulnerables, ofreciéndoles espacios de encuentro, escucha y formación que fortalezcan su fe y dignidad», agregó.

Ulloa animó a los adolescentes a ser valientes y no avergonzarse ni esconder la cruz ni la oración ante «las burlas, las críticas o las tentaciones de un mundo que ridiculiza la fe».

También les recordó que son «la esperanza» de la Iglesia y de un mundo que necesita «capacidad de soñar, pasión, creatividad y espíritu comunitario», unos atributos que son inherentes a la juventud.

«El gran desafío de los adolescentes de Panamá y del mundo hoy es descubrir que están llamados a ser misioneros y santos en su tiempo. En medio de tantas realidades que hieren y confunden, ustedes son capaces de levantar la mirada y ser semilla de esperanza para la sociedad. Su valentía, su alegría y su fe pueden transformar situaciones de dolor en oportunidades de esperanza cristiana», resaltó Ulloa. EFE

