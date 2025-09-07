The Swiss voice in the world since 1935

La Iglesia pide al Estado y la sociedad crear oportunidades para los jóvenes en Panamá

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Ciudad de Panamá, 7 sep (EFE).- El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, pidió al Estado y la sociedad panameña generar oportunidades de desarrollo integral para los adolescentes, afectados en este país por la deserción escolar, el embarazo precoz y exclusión, como explicó durante la eucaristía de este domingo.

Este desarrollo a nivel espiritual, educativo, social y cultural permitirá a los adolescentes descubrir que son «valiosos, capaces» y que están «llamados a transformar con valentía las situaciones de dolor en esperanza cristiana», afirmó Ulloa.

Al hablar de la «realidad de los adolescentes en Panamá», el prelado indicó que «cerca de 1 de cada 3 adolescentes está en riesgo de abandonar la escuela, y apenas 5 de cada 10 de entre los 15 y 17 años logran completar la educación media».

«A esto se suman más de 119.000 jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, y los altos índices de embarazo adolescente, con un promedio de 21 casos por día registrados en los últimos años. Estas realidades limitan las oportunidades de desarrollo y generan condiciones de mayor vulnerabilidad», dijo Ulloa

La situación, agregó, «es aún más compleja para los adolescentes con discapacidad, quienes enfrentan barreras para acceder a una educación inclusiva, a servicios de salud adecuados y a espacios que valoren sus talentos y capacidades».

Al mismo tiempo, «los adolescentes indígenas y afrodescendientes sufren con frecuencia discriminación, estigmatización y exclusión social, lo que se traduce en mayores riesgos de violencia, menor acceso a oportunidades y una participación reducida en los procesos que afectan sus vidas y comunidades».

«A pesar de estas dificultades, la juventud panameña ha demostrado resiliencia, creatividad y un deseo profundo de construir un país más justo y solidario», valoró el arzobispo metropolitano.

La Iglesia en Panamá «reafirma su compromiso pastoral de acompañar a todos los adolescentes, especialmente a los más vulnerables, ofreciéndoles espacios de encuentro, escucha y formación que fortalezcan su fe y dignidad», agregó.

Ulloa animó a los adolescentes a ser valientes y no avergonzarse ni esconder la cruz ni la oración ante «las burlas, las críticas o las tentaciones de un mundo que ridiculiza la fe».

También les recordó que son «la esperanza» de la Iglesia y de un mundo que necesita «capacidad de soñar, pasión, creatividad y espíritu comunitario», unos atributos que son inherentes a la juventud.

«El gran desafío de los adolescentes de Panamá y del mundo hoy es descubrir que están llamados a ser misioneros y santos en su tiempo. En medio de tantas realidades que hieren y confunden, ustedes son capaces de levantar la mirada y ser semilla de esperanza para la sociedad. Su valentía, su alegría y su fe pueden transformar situaciones de dolor en oportunidades de esperanza cristiana», resaltó Ulloa. EFE

gf/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR