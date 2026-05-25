La Iglesia reclama ante Milei «compromiso» con «los más pobres» de Argentina

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Buenos Aires, 25 may (EFE).- El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, instó este lunes, ante el presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, a que los dirigentes políticos se comprometan con «los más pobres», que están «paralizados» por la falta de trabajo y «ya no pueden más».

«Vivimos tiempos complejos y por eso es necesario estar unidos y comprometidos con los más pobres», afirmó el arzobispo durante la celebración en la catedral de Buenos Aires de un tedeum por la conmemoración de una de las principales fiestas patrias de Argentina.

Ante Milei, que desde su llegada al Gobierno a finales de 2023 aplica un severo ajuste económico, García Cuerva llamó a «refundar el vínculo social y político entre los argentinos» y advirtió que, si se apuesta a una Argentina en la que solo «unos pocos se beneficien», el tejido social se destruirá y la sociedad irá camino al «enfrentamiento».

«Hoy muchos hermanos experimentan estar paralizados en sus esperanzas, en sus oportunidades, en su dignidad. Desde hace muchos años se sienten postrados, tirados al borde del camino de la vida, y ya no tienen fuerzas para seguir, no pueden sostenerse en sus derechos tan postergados», afirmó.

Sostuvo que «nadie es descartable ni desechable, sino que todos son importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados y tantos más».

Parálisis social

En momentos en que gran parte de los hogares de Argentina refiere no llegar a fin de mes con sus ingresos y tener dificultades para encontrar trabajo formal, el prelado pidió «tomar conciencia» de que se debe asumir la «enorme responsabilidad de ayudar a curar tantas parálisis personales, familiares y también sociales».

«No nos podemos permitir ser ingenuos: la sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte, mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos», advirtió García Cuerva.

En un contexto de fuertes divisiones políticos, incluso en el seno del Gobierno de Milei, el arzobispo sostuvo que falta «una clase dirigente que, con la fuerza de pueblo, se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación, y que lo haga por los que no pueden más, por los que perdieron las ganas de seguir, por lo que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación y de oportunidades».

El prelado instó al diálogo, «escuchando a todos, respetando, hablando cordialmente y buscando consensos en la diversidad», y a la «amistad social»: «Basta de arengar la división y la polarización», reclamó.

Denunció que hay «odiadores» que, «sentados frente a una computadora de su escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla», hacen «terrorismo de las redes sociales, descalificando y difamando».

García Cuerva pidió «solidaridad» y «empatía» con «los que aún siguen postrados» y aseveró que «es cruel y escandalosa la ostentación, el despilfarro y el derroche».

El prelado dijo estas palabras durante la tradicional celebración del tedeum de acción de gracias que cada año se realiza en la catedral de Buenos Aires en conmemoración de la revolución patriótica del 25 de mayo de 1810, hecho histórico que abrió el camino hacia la independencia de Argentina, declarada en 1816.

Tras el tedeum, Milei y los ministros de su Gabinete se dirigieron al vecino Cabildo, escenario de la revolución dl 25 de mayo y la conformación del primer gobierno patrio, para el canto del himno nacional.

Los últimos sondeos realizados por diversas consultoras privadas revelan un aumento en la imagen negativa de Milei y el nivel de desaprobación a su gestión, al calor de los escándalos por corrupción, los ataques del presidente a periodistas y opositores a través de redes sociales y el deterioro del poder adquisitivo de los hogares, por ingresos que pierden contra la inflación y los recortes en áreas sensibles como salud, educación y discapacidad. EFE

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