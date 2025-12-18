La ilegalización de Palestine Action dispara los arrestos por terrorismo en Reino Unido

Londres 18 dic (EFE).- La ilegalización del grupo propalestino Palestine Action en el Reino Unido ha disparado los arrestos relacionados supuestamente con el terrorismo en el último año hasta un 660 % más, según los últimos datos oficiales del ministerio de Interior británico (Home Office).

De un total de 1.886 arrestos que fueron practicados hasta el 30 de septiembre de este año, 1.630 (un 86%) fueron motivados por acciones de apoyo a la organización proscrita por el Gobierno laborista británico en verano, lo que supone casi ocho veces más de arrestos que en el mismo periodo de 2024.

Desde el pasado mes de julio, Palestine Action se cataloga como “organización terrorista” en Reino Unido tras varias acciones de protesta en las que algunos de sus activistas vandalizaron dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) o bloquearon la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de Inglaterra).

La criminalización de grupo propalestino, según la Ley de Terrorismo del año 2020, implica que su pertenencia o muestra de apoyo al mismo están tipificadas como delito de terrorismo y castigadas con hasta 14 años de prisión.

De acuerdo con los datos facilitados, hasta 243 personas relacionadas con la pertenencia o apoyo a Palestine Action fueron acusadas o se presentaron cargos contra ellas un 47% más en comparación con el año anterior.

El grupo activista propalestino británico se originó en 2020 con el objetivo de denunciar y parar la venta de armas del Reino Unido a Israel, con anterioridad a la masacre de Hamás el 7 de noviembre a Israel y la posterior represalia del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

La decisión del Gobierno de ilegalizar de Palestine Action ha sido recurrida y está ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia en Londres que, tras escuchar a las partes el pasado mes de noviembre, dirimirá si la calificación de grupo terrorista se ajusta a la ley. EFE

