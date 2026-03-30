La incertidumbre comercial redujo el crecimiento de la eurozona 0,3 puntos en 2025

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Fráncfort (Alemania), 30 mar (EFE).- El aumento de la incertidumbre comercial redujo el crecimiento económico de la zona del euro en 2025 en 0,3 puntos porcentuales respecto a 2024, consideran los economistas del Banco Central Europeo (BCE).

Pese al impacto del aumento de la incertidumbre de la política comercial, el crecimiento del producto interior bruto (PIB) mostró más resistencia de lo esperado en 2025, indicó el BCE en un recuadro de su próximo boletín económico, publicado este lunes.

De hecho, las proyecciones de marzo de 2025 preveían un crecimiento del PIB en la eurozona del 0,9 %, pero al final fue del 1,5 % después de que las empresas ajustaran su producción y exportaciones en anticipación de unos aranceles más elevados, adelantando de forma efectiva la actividad económica.

También contribuyeron a ese crecimiento la normalización de la política monetaria porque el BCE mantiene desde junio del año pasado los tipos de interés en el 2 %; el aumento del gasto en defensa; medidas de apoyo presupuestario y los fondos de NextGeneration de la Unión Europea (UE) dotados con más de 750.000 millones de euros.

No obstante, los economistas del BCE advierten de que si se repiten episodios de aumento de la incertidumbre de la política comercial puede haber una desviación del comercio y una relocalización de cadenas de suministro a largo plazo, que pueden presionar más a los exportadores de la zona del euro y a su competitividad.

Además, la incertidumbre lleva a las empresas a posponer sus inversiones, según el BCE.

Una incertidumbre prolongada puede tener efectos más persistentes en la oferta, incluido un crecimiento de la productividad más débil porque las empresas reducen o posponen el gasto de capital. EFE

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