La incertidumbre en el golfo sigue pesando en París: Tercer cierre en rojo (-0,96 %)

1 minuto

París, 22 abr (EFE).- No levanta cabeza la Bolsa de París, zarandeada por la incertidumbre que prosigue en Oriente Medio que llevó a su selectivo CAC-40 a firmar una tercera jornada consecutiva de pérdidas, al caer un 0,96 %.

La prolongación de la tregua ha aportado algo de calma a los mercados pero no se escapan de los números rojos, en los que cayó París a los pocos minutos de la apertura y de los que ya no salió hasta el cierre, en el que marcó 8.156,43 puntos.

La actividad fue normal en el parqué parisiense, con casi 4.400 millones de euros de acciones negociadas.

El grupo de certificación Bureau Veritas marcó de forma negativa la jornada con una caída del 10,59 %, la mayor de su historia, tras haber revisado a la baja sus previsiones anuales al evaluar el impacto que la crisis de Oriente Medio puede tener en su actividad.

Le siguió el grupo sanitario Eurofins Scientific, que cayó un 9,69 % tras haber anunciado sus cuentas anuales del pasado ejercicio por debajo de las expectativas del mercado.

En el plano positivo, el grupo alimentario Danone, que también desveló sus cuentas, subió un 2,50 %, liderando las ganancias, por delante de la energética Engie, que progresó un 1,79 % y de la petrolera TotalEnergies, que mejoró un 1,32 %. EFE

lmpg/fpa