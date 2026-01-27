La incertidumbre por T-MEC amenaza con prolongar el frenazo económico en norte de México

Ciudad Juárez (México), 27 ene (EFE).- Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que cuestiona el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) han incrementado la incertidumbre económica en la frontera norte, donde especialistas y representantes empresariales advirtieron este martes de un 2026 marcado por el freno a las inversiones y pérdida de empleos.

De acuerdo con el economista de Ciudad Juárez, Alejandro Sandoval Murillo, el presente año está condicionado por un proceso que legalmente no debería implicar una renegociación profunda del tratado, pero que se ha visto afectado por la agresiva retórica proteccionista de Trump, quien llegó a la Casa Blanca hace un año.

“Este 2026 está caracterizado por la expectativa de la renegociación del tratado. Legalmente debería ser una revisión, que es un asunto mucho más ligero y sencillo. Sin embargo, se va a renegociar completo”, explicó.

El especialista señaló que, aunque la teoría indica que el proceso debería quedar resuelto a mediados de año, no existe certeza de que ello ocurra.

“Todo va a ser incertidumbre hasta que ello ocurra. 2026 será otro año con tendencia a estar estancado, no necesariamente negativo ni recesivo, pero sí sin mucha movilidad”, advirtió.

En ese sentido, Sandoval Murillo destacó que esta falta de definiciones frena la llegada de nuevas inversiones, limita la generación de empleo y mantiene cautelosas a las empresas.

El comercio entre Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) y El Paso (estado de Texas) es uno de los más activos de la frontera entre Estados Unidos y México, con miles de personas cruzando diariamente en ambos sentidos para adquirir productos, trabajar o visitar a sus familiares.

Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino final Estados Unidos.

Cambios en las reglas de juego

“La expectativa constante de cambios en las reglas del juego provoca que la actividad económica se quede pasmada, a la espera de lo que resulte de esta renegociación”, afirmó.

Por su parte, desde el sector empresarial fronterizo, Thor Salayandía, integrante del Bloque Empresarial Fronterizo, calificó como “muy desafortunada” la narrativa del gobierno estadounidense.

“Primero hablaban de aranceles y ahora ya empiezan a decir que no es necesario el T-MEC. De aquí a la mitad del año esta narrativa va a seguir alentando una economía muy lenta, con más incertidumbre y con inversiones detenidas”, expresó.

El acuerdo comercial ha gestionado las relaciones entre los tres países de Norteamérica durante más de tres décadas, ya que entró en vigor en 1994. En 2020, precisamente durante el primer mandato del presidente estadounidense, Donald Trump (2017-2021), se renegoció el acuerdo por iniciativa de Washington para modernizar y actualizar diversos aspectos.

Salayandía advirtió que cancelar el acuerdo comercial tendría consecuencias graves para ambos países.

“Quitar el T-MEC es darse un balazo en el pie. Si Estados Unidos quiere seguir compitiendo a nivel global, tiene que fortalecer el bloque de América del Norte”, señaló, al referirse al auge de la competencia asiática.

Ambos coincidieron en que la interdependencia económica entre México y Estados Unidos hace poco viable una ruptura total.

“Muchos productos alimentarios que consume Estados Unidos provienen de México, y gran parte de la producción maquiladora fronteriza está destinada al mercado estadounidense. Sería catastrófico para ambos países”, subrayó Salayandía.

El impacto ya es visible en Ciudad Juárez, donde datos del sector empresarial indican que la ciudad ha perdido alrededor de 10.00 empleos formales en el último año. EFE

