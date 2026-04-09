La India abre sus comicios regionales marcados por la crisis energética de Oriente Medio

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Nueva Delhi, 9 abr (EFE).- Más de 53 millones de ciudadanos indios acudieron este jueves a las urnas en el inicio de un ciclo de elecciones regionales que servirá de termómetro para el primer ministro, Narendra Modi, cuya gestión de la escasez de combustible derivada de la guerra en Oriente Medio marca el pulso de la votación.

La cita en los estados de Assam y Kerala, junto al territorio de Puducherry, es el arranque de un proceso en cinco regiones que suman 174 millones de electores (casi el 18 % del censo nacional).

Aunque los resultados no afectan la estabilidad del Ejecutivo federal, la jornada es vital para el gubernamental Bharatiya Janata Party (BJP), que tras perder su mayoría absoluta en las generales de 2024 busca demostrar que aún puede penetrar en los bastiones de la oposición.

La votación se desarrolla bajo la sombra del conflicto en Oriente Medio, que ha provocado cortes intermitentes en el flujo de crudo y gas licuado (GLP) a través del estrecho de Ormuz, por donde la India importa el 88 % y el 90 % de estos recursos, respectivamente.

Pese a que el Gobierno de Modi ha intervenido para congelar los precios nacionales y proteger el bolsillo de los ciudadanos, las largas filas en los centros de distribución de gas han dominado el debate electoral.

La campaña se ha centrado en si esta estabilidad económica artificial es sostenible frente a un estrecho que aún no cuenta con una apertura clara.

En el estado de Kerala (sur), el Partido Comunista (CPI-M) intenta blindar su último gran bastión frente a una inversión masiva de recursos del BJP. Modi busca ganar terreno en este estado de altos indicadores socieconómicos donde su mensaje nacionalista ha tenido dificultades para cuajar.

En Assam (noreste), el BJP aspira a un tercer mandato consecutivo basando su campaña en la seguridad fronteriza y una retórica contra la inmigración irregular.

Al igual que en Bengala Occidental, que votará a finales de mes, la oposición ha denunciado supuestas irregularidades en la revisión técnica de los censos electorales. Según los críticos, millones de ciudadanos, especialmente de la minoría musulmana, han quedado fuera de las listas; una acusación que la Comisión Electoral ha negado tajantemente.

Los resultados de esta consulta, que continuará en zonas como Tamil Nadu, se darán a conocer el 4 de mayo. EFE

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