La India advierte a Bangladés por amenazas a su misión en nuevo clima de tensión bilateral

Nueva Delhi, 17 dic (EFE).- La India convocó este miércoles al alto comisionado de Bangladés en Nueva Delhi, Riaz Hamidullah, para expresarle su preocupación por el deterioro de la seguridad en el país vecino, en medio de una creciente tensión bilateral agravada tras la solicitud de extradición de la ex primera ministra Sheikh Hasina.

Según expresó este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores indio, la citación se produjo por las amenazas de elementos extremistas contra su misión diplomática en Daca, y rechazó la «falsa narrativa» que están intentado crear grupos radicales sobre recientes acontecimientos en el país.

«Es lamentable que el Gobierno interino no haya llevado a cabo una investigación exhaustiva ni haya compartido pruebas significativas con la India sobre los incidentes», señaló Exteriores en un comunicado, en el que subrayó que espera que las autoridades bangladesíes garanticen la seguridad de las misiones diplomáticas conforme a sus obligaciones internacionales.

Las fricciones entre ambos países se intensificaron el pasado domingo, cuando Daca acusó a Nueva Delhi de permitir que Sheikh Hasina, exiliada en la India tras su dimisión en 2024, realice llamamientos para desestabilizar el país y boicotear las próximas elecciones.

Nueva Delhi lo rechazó categóricamente e insistió en su apoyo a la celebración de elecciones «libres, justas e inclusivas en un clima pacífico», de cara a los próximos comicios de febrero de 2026.

La convocatoria en dependencias indias se produjo un día después de que el jefe del Gobierno interino de Bangladés, Muhammad Yunus, advirtiera en un discurso con motivo del Día de la Victoria sobre intentos de desestabilización y episodios de violencia política antes de las elecciones.

«Quiero dejar claro que este intento de los terroristas fascistas derrotados será completamente frustrado. Nadie podrá detener la marcha democrática de este país mediante la intimidación, el terrorismo o el derramamiento de sangre», declaró Yunus en su discurso conmemorativo.

Sheikh Hasina, que gobernó Bangladés durante más de una década, fue condenada a muerte por un tribunal doméstico en noviembre y se encuentra exiliada en la India, que ha evitado pronunciarse sobre la solicitud de extradición indicando que el caso forma parte de un proceso judicial que requiere consultas entre ambos gobiernos. EFE

