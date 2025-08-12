La India afirma que continuará la negociación de armas con EE.UU. pese a los aranceles

Nueva Delhi, 12 ago (EFE).- El secretario de Exteriores de la India, Vikram Misri, informó a una comisión parlamentaria de que el país no detendrá los acuerdos de defensa con Estados Unidos y que la compra de petróleo ruso continuará, a pesar de la imposición de aranceles por parte de Washington.

En la primera sesión informativa del Gobierno ante el Parlamento desde que EE.UU. elevara los aranceles al 50 %, Misri subrayó que ambos países tienen una relación «multidimensional» de la que el comercio es solo una parte.

En la misma sesión, el secretario de Comercio, Sunil Barthwal, informó a los legisladores de que la sexta ronda de negociaciones para un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos sigue programada y que Washington no ha cancelado las conversaciones previstas en Nueva Delhi.

Esta comparecencia se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que eleva los aranceles a los productos indios al 50 %.

El primer tramo, del 25 %, entró en vigor el 7 de agosto, y un 2 5% adicional se hará efectivo el 27 de agosto. La justificación de la Casa Blanca para la medida ha sido la compra de petróleo ruso por parte de la India.

Al término de la reunión, el presidente de la comisión y diputado del opositor Partido del Congreso, Shashi Tharoor, se dirigió a los medios para valorar la información recibida por parte de los altos funcionarios.

«Nuestro secretario de Exteriores dijo claramente que nuestra relación con Estados Unidos es importante, y que el comercio es solo un aspecto de esto, pero que seguimos en contacto en muchos temas. El secretario de Comercio también nos habló de esto en detalle. Nos dieron todas las aclaraciones que nuestros miembros necesitaban», afirmó Tharoor.

«Siento que el comité ha ido sintiéndose razonablemente satisfecho de que muchos de los temas que estaban en la mente de la gente son temas en los que nuestros altos colegas del gobierno están pensando y sobre los que nos han dado respuestas creíbles», concluyó el parlamentario. EFE

