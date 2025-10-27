La India afirma que sus exportaciones se mantienen sólidas gracias a la diversificación

Nueva Delhi, 27 oct (EFE).- El Ministerio de Finanzas de la India señaló este lunes que las exportaciones del país se mantuvieron sólidas, pese a la incertidumbre comercial global, mostrando las primeras señales de diversificación de los destinos de exportación, según su informe económico de septiembre.

«Aunque continúan las negociaciones comerciales con Estados Unidos, los datos de comercio de mercancías de septiembre de 2025 mostraron la primeras señales de diversificación de los destinos de exportación», subrayó el Ministerio de Finanzas en el informe.

El documento también resalta el aumento de la inversión extranjera directa como prueba del atractivo de la economía india.

Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de la India, con un intercambio bilateral que superó los 131.000 millones de dólares en el último año fiscal, las exportaciones indias a ese país cayeron un 12 % en septiembre —el mayor descenso desde comienzos de 2025— debido a los aranceles punitivos del 50 % que Washington impuso a finales de agosto por las importaciones de petróleo ruso, según datos del Ministerio de Comercio e Industria.

Ante esta situación, la India se ha visto obligada a buscar nuevos socios comerciales y a diversificar sus destinos de exportación. No obstante, en las últimas semanas, según la prensa económica india, Nueva Delhi y Washington han reanudado las negociaciones para alcanzar un acuerdo que podría reducir los aranceles al rango de entre el 15 y el 16 %.

Aun así, el ministro de Comercio, Piyush Goyal, advirtió de que la India no aceptará límites a sus opciones comerciales ni se apresurará a firmar acuerdos.

El informe del Ministerio de Finanzas subraya que las perspectivas de crecimiento para el ejercicio fiscal 2025-2026 también se mantienen sólidas, respaldadas por la demanda interna, unas condiciones de monzón favorables, una inflación en desaceleración y los recientes recortes de impuestos al consumo, que han impulsado la inversión y la actividad económica en distintos sectores.

En consecuencia, el FMI y el Banco de la Reserva de la India (RBI) han revisado al alza sus previsiones de crecimiento para la India, pasando del 6,4 % y 6,5 % del PIB al 6,6 % y 6,8 %, respectivamente. EFE

mtv/rcf