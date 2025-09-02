La India asegura que sigue negociando un acuerdo comercial con EE.UU. pese a aranceles

2 minutos

Nueva Delhi, 2 sep (EFE).- El ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, aseguró este martes que Nueva Delhi está dialogando con Estados Unidos para llegar a un acuerdo comercial bilateral con este país, pese a las medidas punitivas de Washington por las compras de petroleo ruso.

«Han sucedido muchas cosas y todavía queda mucho por hacer, pero estamos dialogando con Estados Unidos para llegar a un acuerdo comercial bilateral», dijo Goyal durante un evento en Nueva Delhi.

La declaración se produce semanas después de que la sexta ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre los dos países se pospusiese poco antes de que entrasen en vigor al completo los gravámenes estadounidenses a productos indios que se elevan al 50 %.

La justificación de la Casa Blanca para estos aranceles ha sido la continua compra de petróleo ruso por parte de la India. Desde la invasión de Ucrania en 2022, la India ha aumentado drásticamente sus importaciones de crudo ruso con descuento, convirtiéndose en uno de sus mayores compradores a nivel mundial.

Esta decisión ha llevado a un enfriamiento en las relaciones comerciales entre la India y Estados Unidos, su mayor socio comercial en la actualidad.

Paralelamente, este país asiático ha explorado en las últimas semanas nuevas alianzas comerciales con Rusia, China y otros países.

«Si bien la India seguirá teniendo cada vez más relaciones con países de todo el mundo, fortalecerá sus amistades con todos los países a medida que siga teniendo nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea (UE), con Chile, Perú, Nueva Zelanda, Australia u Omán», aseguró el ministro de Comercio indio. EFE

