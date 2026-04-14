La India busca rutas de suministro en Ormuz mientras Israel le pide firmeza ante Irán

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Nueva Delhi, 14 abr (EFE).- El Gobierno de la India contactó este martes con Israel y sus socios del Indopacífico para coordinar rutas de suministro ante la crisis en el estrecho de Ormuz, mientras mantiene la ausencia de contactos con la mediación de Pakistán entre Estados Unidos e Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores indio, S. Jaishankar, informó en su cuenta de X sobre una conversación con su homólogo israelí, Gideon Sa’ar, que «abarcó diferentes aspectos de la situación en Oriente Medio».

Por su parte, Sa’ar detalló en la misma red social que trasladó a la India que la postura firme de Estados Unidos en las negociaciones para impedir que Irán obtenga armas nucleares es «crítica para toda la comunidad internacional».

Según el mensaje publicado por el ministro israelí, dicha firmeza debe basarse en las condiciones de «que no haya enriquecimiento en Irán y la retirada del material enriquecido de Irán».

Sa’ar sostuvo además que el perjuicio de Teherán a la libertad de navegación mediante el «terrorismo económico en el Estrecho de Ormuz requiere una acción que garantice la libertad de navegación para todos los países, incluidos la India y nuestros amigos del Golfo».

Mientras tanto, el Ejecutivo de Narendra Modi ha puesto en marcha planes de contingencia para utilizar oleoductos en Arabia Saudí y vías alternativas desde Catar para el gas natural licuado.

Estas medidas, que incluyen el llenado de las reservas estratégicas para cubrir 90 días de consumo nacional, siguen a las visitas de urgencia de Jaishankar y del ministro de Petróleo, Hardeep Singh Puri, a Emiratos Árabes Unidos y Catar la semana pasada.

A diferencia de potencias como China o la Unión Europea, la India no ha establecido interlocución con Islamabad desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. El Gobierno indio evita así validar el papel de Pakistán como intermediario entre Washington y Teherán, manteniendo la línea expresada por Jaishankar de que la India «no es una nación de intermediarios».

El portavoz de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, reiteró hoy la posición oficial a favor de la «desescalada, el diálogo y la diplomacia». EFE

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