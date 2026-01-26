La India celebra el Día de la República con Von der Leyen y Costa como invitados de honor

3 minutos

Nueva Delhi, 26 ene (EFE).- La India celebró este lunes su 77 Día de la República, que conmemora la promulgación de la Constitución india este mismo día de 1950, bajo la atenta mirada de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que este año acudieron como los invitados de honor del país asiático.

El acto central de las festividades, un tradicional desfile que combina una exhibición del poderío militar y de la cultura de la India, tuvo lugar un año más en el bulevar de Kartavya Path (el camino del deber, en hindi) situado en el centro de Nueva Delhi.

De pie, flanqueando uno a cada lado al primer ministro indio, Narendra Modi, en el palco de autoridades, Von der Leyen y Costa fueron espectadores de lujo del desfile de carrozas y contingentes de las Fuerzas Armadas de la India, país al que llegaron este fin de semana para el posible cierre mañana del Tratado de Libre Comercio (TLC).

En un mensaje en X para agradecer su condición de invitada de honor, Von der Leyen subrayó que «una India exitosa hace que el mundo sea más estable, próspero y seguro».

A la celebración asistieron también la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, completando parte de la cúpula de la UE desplazada a Nueva Delhi.

Con este despliegue, la UE y la India aspiran a crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, ya que entre ambos aglutinan a casi 2.000 millones de personas y representan aproximadamente una cuarta parte del PIB global.

Tras el desfile, está previsto que los dos líderes de la Unión Europea mantengan un encuentro oficial con la presidenta de la India, Droupadi Murmu.

Durante más de dos horas, miles de soldados y aviones de combate exhibieron el músculo militar de esta potencia nuclear, en un desfile donde destacó el armamento utilizado en la ‘Operación Sindoor’, la ofensiva militar efectuada el pasado 7 de mayo por Nueva Delhi sobre supuestas instalaciones terroristas en suelo paquistaní en respuesta al ataque terrorista de Pahalgam, en la Cachemira india.

La exhibición de fuerza dio paso a un gran despliegue cultural con 2.500 artistas de todo el país, que actuaron ante unos 10.000 invitados.

El Día de la República marca la fecha en la que la India sentó las bases como nación independiente y republicana al poner en rigor su primera Constitución, tras la expulsión de los británicos.

En esta señalada fecha, el gigante asiático aprovecha todos los años para demostrar su capacidad de defensa, patrimonio cultural y los elementos de una nación diversa. EFE

mtv/cg

(foto) (video)