La India cita a Meta por retirar vídeo de Modi a la Gen Z tras la protesta de ‘Cucarachas’

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Nueva Delhi, 28 jul (EFE).- El Gobierno indio citó este martes a representantes de Meta, matriz de Facebook e Instagram, después de que Facebook retirara temporalmente un vídeo del primer ministro Narendra Modi dirigido a los jóvenes tras las protestas del movimiento ‘Cucarachas’.

La citación fue realizada por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información, después de que el vídeo dejara de estar disponible durante varias horas en Facebook, informó la agencia local PTI.

Meta atribuyó la retirada a un error y aseguró que el contenido fue restaurado.

“El contenido fue eliminado por error y ya ha sido restablecido”, dijo un portavoz de la compañía, según declaraciones a medios.

El vídeo, publicado originalmente el 23 de julio, mostraba a Modi dirigiéndose a la generación Z en plena crisis por las filtraciones en exámenes oficiales, que desencadenaron semanas de protestas juveniles del movimiento Cockroach Janta Party (CJP), conocido como ‘Cucarachas’.

Modi aparecía en un plano cercano, en estilo de vídeo frontal o ‘selfie’, más próximo al lenguaje de los vídeos cortos en redes sociales que a la producción cuidada habitual de sus mensajes institucionales.

En el mensaje, Modi prometía medidas más duras contra las filtraciones de exámenes, incluida la creación de tribunales de vía rápida y una legislación con castigos más severos, una respuesta que el Gobierno llevó después al Parlamento.

El episodio ocurre cuando el Ejecutivo indio intenta reforzar su comunicación con los jóvenes después de una protesta nacida en redes sociales que terminó en las calles y forzó la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

Modi pidió la semana pasada a sus ministros aumentar su presencia en Instagram, publicar reels y organizar sesiones interactivas con jóvenes.

Ese acercamiento digital convive con una mayor vigilancia de la conversación en redes tras las protestas.

La Policía de Delhi pidió a plataformas retirar publicaciones consideradas ofensivas contra Modi y otros dirigentes durante la movilización de ‘Cucarachas’, e identificó cientos de cuentas que supuestamente difundieron contenido falso o generado con inteligencia artificial.

Las protestas de ‘Cucarachas’ estallaron por las filtraciones e irregularidades en exámenes oficiales como el NEET-UG, la prueba nacional de acceso a medicina, y culminaron el fin de semana con la renuncia de Pradhan, principal demanda del movimiento. EFE

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