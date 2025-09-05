La India comprará petróleo ruso o de cualquier otro país en función de sus necesidades

Nueva Delhi, 5 sep (EFE).- La ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, dijo este viernes que su país continuará comprando petróleo ruso o de cualquier otro país teniendo en cuenta que el crudo se adapte a las necesidades de Nueva Delhi en términos tarifarios o logísticos.

La ministra de Finanzas aseguró en una entrevista con el canal indio CNBC TV18 que la India seguirá comprando petróleo ruso.

«Se ha explicado de forma muy clara y sencilla. Ya sea petróleo ruso o cualquier otro, es nuestra decisión comprar en el lugar que mejor se adapte a nuestras necesidades, ya sea en términos de tarifas, logística o cualquier otro aspecto», dijo Sitharaman.

La ministra recalcó que de dónde compre la India petróleo será una decisión que tome Nueva Delhi en función de lo que mejor convenga a este país asiático.

«Especialmente siendo un artículo de gran valor relacionado con divisas extranjeras por el que pagamos mucho de nuestro máximo en términos de importación (…) Por lo que seguiremos comprando sin ninguna duda», añadió.

En el pasado mes de agosto, Estados Unidos impuso «aranceles punitivos» del 50 % a productos indios precisamente por los lazos energéticos de Nueva Delhi con Moscú.

Lejos de detener su compra de petróleo ruso por la presión arancelaria estadounidense, la India ha defendido en las últimas semanas su alianza energética con Rusia, que se ha ofrecido como alternativa para las exportaciones indias si estas se ven afectadas por los gravámenes de Washington.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunieron a principios de esta semana en la ciudad china de Tianjin, en el marco de la cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la que Nueva Delhi, Moscú y Pekín se mostraron como un nuevo eje geopolítico.

Según la Embajada de Rusia en la India, el comercio bilateral entre Moscú y Nueva Delhi superó los 68.000 millones de dólares en el año fiscal 2024-25.

La India exporta principalmente productos agrícolas, químicos, farmacéuticos, y hierro y acero a Rusia; mientras que las importaciones rusas a este país asiático están dominadas por el petróleo y sus productos derivados. EFE

