La India concluye su ayuda a Venezuela tras realizar más de 8.000 procedimientos médicos

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Nueva Delhi, 10 jul (EFE).- La misión de asistencia humanitaria de la India en Venezuela concluyó este viernes con un balance de 8.000 procedimientos médicos y 20 cirugías realizados a los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio, los cuales dejan hasta el momento más de 3.800 muertos y casi 17.000 heridos.

La llamada ‘Operación Amistad’ fue desplegada por Nueva Delhi días después de que dos seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran la nación sudamericana, y terminó hoy con «el regreso a la capital india del contingente militar y médico», informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Durante su tiempo sobre el terreno, el hospital de campaña del Ejército indio brindó asistencia a cientos de personas afectadas y llevó a cabo «más de 8.000 procedimientos médicos e investigaciones de laboratorio, incluidas más de 20 cirugías mayores», detalló la cartera.

El operativo indio incluyó el envío de dos aviones de la Fuerza Aérea cargados con un contingente de 41 miembros de la unidad de hospitales de campaña de paracaidistas, que incluía cirujanos, anestesistas y personal paramédico.

Junto a los especialistas, la India desplazó seis toneladas de medicinas y equipos médicos, y 30 toneladas de suministros de socorro de emergencia, como tiendas de campaña, purificadores de agua y generadores.

El gigante asiático también envió dos cubos BHISHM, un sistema de mini-hospitales móviles, portátiles y modulares diseñados por el Gobierno indio para dar una respuesta médica rápida en zonas de desastre.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al primer ministro indio, Narendra Modi, la «ayuda oportuna, el apoyo y la solidaridad de la India» durante la crisis, agregó el comunicado. EFE

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