La India condena bombardeos paquistaníes en los que murieron al menos 28 civiles afganos

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Nueva Delhi, 29 jun (EFE).- La India condenó este lunes los bombardeos llevados a cabo por Pakistán en el este del vecino Afganistán en la noche del domingo, los cuales dejaron al menos 28 civiles muertos y 49 heridos, según informó la misión en la ONU en el terreno.

«Este flagrante acto de agresión por parte de Pakistán constituye un ataque a la soberanía de Afganistán y una amenaza directa a la paz y la estabilidad regionales», indicó el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.

«El hecho refleja el patrón persistente de comportamiento imprudente de Pakistán y su intento inútil de externalizar sus fracasos internos mediante actos desesperados de violencia más allá de sus fronteras», añade el comunicado.

La India, país enemigo de Pakistán, ha llevado a cabo un acercamiento gradual con el Gobierno de facto talibán, aunque sigue sin reconocerlo formalmente.

Islamabad ha defendido la legitimidad de su ofensiva terrestre y aérea señalando que el objetivo eran los refugios de los grupos terroristas Jamaat-ul-Ahrar y Fitna al Khwarij (facciones de los talibanes paquistaníes, el TTP), que consideran protegidos por el régimen talibán.

Kabul niega apoyar a grupos insurgentes en territorio paquistaní.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, reivindicó que la operación fue una represalia directa por el asalto insurgente perpetrado este fin de semana contra un campamento paramilitar en Karachi, que se saldó con tres soldados muertos y cuatro heridos, según Islamabad. EFE

eel/fpa