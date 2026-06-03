La India condena el ataque contra el aeropuerto de Kuwait que mató a un ciudadano indio

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Nueva Delhi, 3 jun (EFE).- El Gobierno de la India condenó este miércoles el ataque contra el aeropuerto Internacional de Kuwait en el que al menos un ciudadano indio murió y otras 60 personas resultaron heridas, sin señalar a un actor directo.

«Condenamos el ataque perpetrado hoy contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait, en el cual un ciudadano indio ha fallecido y varios de nuestros nacionales han resultado heridos», escribió el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Su nota evitó responsabilizar a Teherán de una agresión que, según el Ejército de Kuwait, consistió en el lanzamiento de al menos 13 misiles balísticos y 17 drones por parte de las fuerzas iraníes.

Irán, a su vez, ha apelado a su derecho a defenderse tras una noche con ataques de Washington contra una torre de comunicaciones en la isla iraní de Qeshm y un petrolero iraní, mientras que Teherán lanzó misiles contra objetivos estadounidenses Baréin y en Kuwait, donde según ese último país hubo «importantes daños» en el aeropuerto.

«Desde el inicio del conflicto en Asia Occidental, hemos instado firmemente a que no se fije como objetivo a la población civil ni a la infraestructura civil. Hacemos un llamamiento una vez más a las partes para que pongan fin a este tipo de ataques», añadió el comunicado indio.

A raíz de la agresión, el Gobierno kuwaití convocó este miércoles al encargado de negocios iraní para reducir su personal diplomático y expulsar a dos miembros de su misión por la «flagrante violación» a su soberanía.

La Embajada de la India en Kuwait aseguró en X estar coordinando con las autoridades locales para «brindar todo el apoyo y asistencia posible» a los heridos, que según fuentes médicas kuwaitíes requirieron varias cirugías de urgencia.

Se trata de la primera vez que Kuwait anuncia la muerte de uno de sus residentes en un ataque iraní desde la entrada en vigor, a principios de abril, del alto el fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las autoridades locales de la Aviación Civil han suspendido los vuelos en la terminal debido a «importantes daños» contra su infraestructura. EFE

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