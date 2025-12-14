La India condena el tiroteo en Australia contra una celebración judía en Bondi Beach

2 minutos

Nueva Delhi, 14 dic (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, condenó este domingo el tiroteo ocurrido en la playa de Bondi, en Sídney, contra personas que celebraban el primer día de la festividad judía de Janucá, y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas mortales.

«Condeno enérgicamente el espantoso ataque terrorista llevado a cabo hoy en Bondi Beach, Australia, dirigido contra personas que celebraban el primer día de la festividad judía de Janucá», afirmó Modi en un mensaje publicado en la red social X.

En nombre del pueblo indio, el jefe del Gobierno trasladó sus «más sinceras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos» y aseguró que la India se solidariza con el pueblo australiano «en esta hora de dolor».

Modi subrayó además que la India mantiene una política de tolerancia cero frente al terrorismo, una postura que ha subrayado en reiteradas ocasiones tras los atentados sufridos por el país, incluido el ataque ocurrido el pasado abril en la localidad de Pahalgam, en la región de Cachemira, que dejó 26 muertos.

Las autoridades australianas indicaron que el tiroteo, ocurrido la tarde del domingo en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración de Janucá, fue un atentado terrorista y dejó al menos 12 fallecidos y 29 heridos.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, precisó que el ataque se produjo alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT), en un acto en el que se congregaban cerca de un millar de personas, y señaló a dos presuntos autores, uno de los cuales fue abatido y otro detenido. EFE

