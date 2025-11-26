La India confirma una próxima visita de Netanyahu sin precisar una fecha definitiva

2 minutos

Nueva Delhi, 26 nov (EFE).- El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, confirmó este miércoles que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitará la India próximamente, aunque Nueva Delhi no precisó la fecha oficial del viaje.

«La visita (de Netanyahu) ocurrirá. En este caso particular, las fechas no son definitivas», dijo Jaiswal durante una rueda de prensa en Nueva Delhi.

El portavoz añadió que hay un proceso de planificación para este tipo de visitas y que la India informará más adelante sobre detalles del viaje de Netanyahu.

Desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023, actualmente en alto el fuego tras el plan de Sharm el-Sheij, Netanyahu ha realizado solo dos desplazamientos exteriores: a Estados Unidos, para reuniones con Donald Trump y para la Asamblea General de la ONU, y a Hungría, donde se reunió con el primer ministro, Viktor Orbán, su mayor valedor entre los líderes de la Unión Europea.

La India reconoce el Estado de Palestina desde 1974 y ha sido un defensor histórico de la causa palestina a nivel internacional.

Sin embargo, en los años anteriores a la guerra de Gaza, Nueva Delhi y Jerusalén habían fortalecido sus lazos, principalmente por la sintonía entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y Netanyahu.

El pasado 23 de noviembre, el ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, se reunió en Israel con Netanyahu. Ambos países anunciaron, durante la visita del ministro indio, la reanudación de las negociaciones bilaterales en materia comercial. EFE

