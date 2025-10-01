La India congela los tipos de interés en el 5,5 % pese a tensión arancelaria global

2 minutos

Nueva Delhi, 1 oct (EFE).- El Comité de Política Monetaria del Banco de la Reserva de la India (RBI, en inglés) decidió este miércoles por unanimidad mantener su tipo de interés de referencia en el 5,5 %, el nivel que estableció el pasado mes de junio, extendiendo el freno a su política de recortes.

El gobernador de la entidad, que cumple la función de banco central de la India, Sanjay Malhotra, informó que el comité optó por mantener su tipo de interés de referencia sin cambios, pese al actual escenario de tensiones económicas globales.

El RBI espera que la inflación general se contenga en el último trimestre de 2025 y en el primero de 2026.

«Es probable que las incertidumbres globales prevalecientes y los desarrollos relacionados con los aranceles desaceleren el crecimiento en segundo semestre de este año y más allá», dijo Malhotra.

Teniendo en cuenta el impacto que las políticas arancelarias y comerciales globales tendrán en la demanda externa y en los mercados internacionales, el Banco de la Reserva de la India proyectó en un 6,8 % la predicción de crecimiento del PIB real.

El organismo ha adoptado una serie de medidas de alivio financiero para ayudar al sector exportador frente a los aranceles de EE.UU., entre ellas extender el plazo para repatriar divisas de exportadores y flexibilizar condiciones para operaciones comerciales internacionales.

El RBI ya ha recortado los tipos de interés en cien puntos básicos en lo que va de 2025, siendo esta la segunda manutención del tipo de interés de referencia en el 5,5 % por parte del RBI tras la última el pasado 6 de agosto.

La decisión se produce en un momento en el que Washington ha impuesto tarifas de hasta 50 % a exportaciones indias y amenaza con nuevos gravámenes, lo que ha colocado al sector exportador en una situación de tensión. EFE

