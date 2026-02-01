La India desafía la volatilidad y presenta un plan para blindar su crecimiento del 7,4 %

Nueva Delhi, 1 feb (EFE).- La India rompe este domingo la tradición parlamentaria para presentar su Presupuesto 2026-27, una hoja de ruta fiscal con la que la Administración del primer ministro Narendra Modi busca consolidar al gigante asiático como la gran economía de mayor crecimiento del mundo frente a un entorno internacional «fracturado».

La Encuesta Económica gubernamental proyecta un crecimiento del 7,4 % para el cierre del presente año fiscal y una horquilla del 6,8 % al 7,2 % para 2027, cifras que sitúan a la India en una fase de alto crecimiento y una inflación moderada.

El evento de este domingo ha obligado a las bolsas de valores (NSE y BSE) a convocar una sesión extraordinaria de negociación en fin de semana, bajo un diagnóstico de optimismo.

El nuevo presupuesto debe blindar a la economía india ante lo que el asesor económico jefe, V. Anantha Nageswaran, ha calificado como un escenario de «riesgos severos» externos.

La amenaza de un giro proteccionista en Estados Unidos, con las consecuencias de los aranceles del 50 % ordenados por el presidente Donald Trump, han obligado a Nueva Delhi a diseñar unas cuentas que aceleren su independencia manufacturera.

El objetivo del presupuesto será reducir los costes logísticos internos y posicionar definitivamente a la India como la alternativa fiable a China, en la estrategia global China Plus One.

Morgan Stanley y Goldman Sachs vigilan con lupa cómo resolverá el Gobierno el desafío de mantener la inversión masiva en infraestructura, proteger a los sectores vulnerables, especialmente la economía rural y la clase media urbana que clama por alivios fiscales y, al mismo tiempo, reducir el déficit.

La meta es bajar el déficit fiscal al 4,2 % del PIB para el próximo año.

Con el sector tecnológico demandando incentivos para una inteligencia artificial «soberana» y el campo esperando más subsidios a los fertilizantes, el discurso de este domingo definirá si la India puede mantener su inercia en una economía global que se oscurece. EFE

