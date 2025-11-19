La India detiene al hermano del gánster Lawrence Bishnoi tras ser deportado desde EE.UU.

Nueva Delhi, 19 nov (EFE).- Anmol Bishnoi, hermano del gánster encarcelado indio Lawrence Bishnoi, fue arrestado este miércoles por la Agencia Nacional de Investigación de la India (NIA) tras ser deportado desde Estados Unidos.

«La Agencia Nacional de Investigación arrestó el miércoles al hermano y estrecho colaborador del temido gánster Lawrence Bishnoi, tras su deportación desde Estados Unidos a la India», dijo la NIA en un comunicado compartido en su perfil de la red social X junto a una fotografía en la que aparecen, de espaldas, Anmol Bishnoi y dos agentes de la agencia.

Según detalló la NIA, el detenido era prófugo de la Justicia india desde 2022 y estaba radicado en Estados Unidos.

«Anmol fue acusado formalmente por la NIA en marzo de 2023, después de que las investigaciones en el caso establecieran que había ayudado activamente al terrorista designado Goldy Brar y a Lawrence Bishnoi en la comisión de varios actos de terrorismo en el país durante el período 2020-2023», dijo la agencia, que informó que Bishnoi dirigía operaciones de la red terrorista liderada por su hermano desde Estados Unidos.

El grupo criminal liderado por el mafioso encarcelado Lawrence Bishnoi ha sido vinculada con amenazas de muerte a las estrellas del cine indio Shah Rukh Khan y Salman Khan, además del asesinato en 2022 del rapero Sidhu Moose Wala.

Fuera de la India, en Canadá, la Policía Montada considera que el grupo es responsable de atacar a independentistas sij indios en nobre de las autoridades de Nueva Delhi, algo que rechaza el Gobierno de la India.

Ottawa designó en septiembre al grupo Bishnoi como organización terrorista.

Lawrence Bishnoi está encarcelado desde 2014 y, según los medios indios, continuaría dirigiendo su red criminal desde la prisión de Sabarmati, en el estado occidental de Gujarat. EFE

