La India dialoga por cuarta vez con Irán que insta a un mayor papel de los BRICS

2 minutos

Nueva Delhi, 13 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, mantuvo este viernes una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, la cuarta entre los cancilleres de los vecinos regionales desde que la escalada en Oriente Medio se intensificó el 28 de febrero tras los bombardeos de EE.UU. e Israel a Irán.

«Mantuve otra conversación anoche con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí. Abordamos asuntos bilaterales y temas relacionados con BRICS», escribió en X el canciller indio.

Según el Ministerio de Exteriores iraní, el canciller informó a su homólogo indio de la situación tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que calificó como «crímenes», e instó al bloque de los BRICS a asumir un papel protagonista frente a la crisis.

Desde los primeros ataques lanzados contra Irán a finales de febrero, la India ha evitado condenar directamente los bombardeos de Estados Unidos e Israel, aunque sí ha criticado ataques iraníes contra países del Golfo.

Nueva Delhi ha reforzado en las últimas semanas sus contactos diplomáticos con Oriente Medio en medio de la crisis, en un contexto de preocupación por su impacto en la seguridad regional y en rutas energéticas clave como el estrecho de Ormuz, por donde pasa más del 60 % del petróleo que importa el país.

La relación con Irán es especial para Nueva Delhi por, entre otros asuntos, el puerto de Chabahar, donde la India cuenta con una gestión que le permite conectar con Asia Central sin pasar por Pakistán.

La escalada en Oriente Medio coincide con un agravamiento de la seguridad en el sur de Asia, donde este viernes se registraron nuevos bombardeos en Kabul y zonas fronterizas de Pakistán, vecinos fronterizos de Irán que ya enfrentan una crisis humanitaria. EFE

lgm/igr/ah