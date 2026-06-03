La India dice que «mantiene el diálogo» con EE. UU. tras la amenaza de nuevos aranceles

2 minutos

Nueva Delhi, 3 jun (EFE).- El Gobierno de la India aseguró este miércoles que mantiene los canales de comunicación abiertos con Washington tras la propuesta de Estados Unidos de aplicar un nuevo arancel del 12,5 % a sus exportaciones, junto a las de otras 60 economías, por no combatir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

«La India mantiene el diálogo con Estados Unidos sobre este asunto, en el marco del procedimiento previsto en la Sección 301. Paralelamente, India también colabora con Estados Unidos en la finalización de un acuerdo marco, tal como se anunció el 2 de febrero de 2026», declaró en un comunicado el Ministerio de Comercio.

La reacción de Nueva Delhi se produce horas después de que la Representación Comercial de EE. UU. (USTR, en inglés) determinara que decenas de sus principales socios comerciales no aplican ni vigilan de forma efectiva la prohibición del trabajo forzoso en sus producciones.

Según indicó el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, el problema de la práctica es que genera una «competencia desleal» para los trabajadores estadounidenses y su economía.

La India ha evitado hacer comentarios directos sobre las acusaciones vertidas por la Administración Trump, a diferencia de Pekín, que ha asegurado que el trabajo forzoso no existe en su territorio y ha acusado a EE.UU. de utilizar los derechos humanos como un pretexto para la «politización».

La propuesta de la Casa Blanca contempla un recargo arancelario del 10 % para seis economías, entre ellas la Unión Europea, que ya cuentan con prohibiciones parciales para la práctica, y de un 12,5 % para el resto de los países afectados, entre ellos la India.

La nueva amenaza arancelaria coincide con la visita de una delegación estadounidense a la capital india para una ronda de negociaciones que durarán hasta el jueves, destinadas a finalizar la primera fase del acuerdo comercial bilateral que Nueva Delhi y Washington anunciaron el pasado febrero.

Según el Ejecutivo indio, las medidas anunciadas no son definitivas y el proceso se encuentra en una fase preliminar de consultas públicas, abogando por resolver la situación a través del diálogo y la negociación directa. EFE

lgm/igr/jlp