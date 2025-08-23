La India dice que las negociaciones para un acuerdo comercial con EE.UU. siguen en marcha

Nueva Delhi, 23 ago (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, dijo este sábado que las negociaciones comerciales entre la India y Estados Unidos siguen en curso, aunque con algunas «líneas rojas» por parte de Nueva Delhi, en un marco de tensión entre los dos países tras elevar Washington un 50 % sus aranceles a productos de este país asiático.

«Las negociaciones (comerciales entre la India y EE.UU.) siguen en curso. Pero, en definitiva, tenemos algunas líneas rojas. Las negociaciones siguen en curso, en el sentido de que nadie ha dicho que se suspendan», dijo Jaishankar en un foro del diario The Economic Times celebrado en Nueva Delhi.

El canciller indio mencionó que las «líneas rojas» para Nueva Delhi son los intereses de los agricultores y de los pequeños productores de este país asiático.

«Como gobierno, estamos comprometidos a defender los intereses de nuestros agricultores y de nuestros pequeños productores. Estamos muy decididos a ello. No es algo en lo que podamos ceder», añadió Jaishankar.

Estas declaraciones se producen pocos días después de que un funcionario indio anónimo informase a los medios de que la sexta ronda de negociaciones entre la India y EE.UU. para lograr un acuerdo de libre comercio entre los dos países, que está prevista para finales de este mes de agosto, podría ser pospuesta.

Por el momento no se ha confirmado si las negociaciones comerciales continuarán con el calendario previsto.

Hasta la fecha se han completado cinco rondas de negociaciones para un Acuerdo de Comercio Bilateral (BTA) entre las dos partes.

Lo que es seguro es que las negociaciones estarán marcadas por la decisión de EE.UU. de imponer aranceles punitivos a la India. Un primer tramo de gravámenes, del 25 %, está activo desde el 7 de agosto; mientras que se prevé que la segunda tanda de aranceles entre en vigor el próximo 27 de agosto.

Washington ha justificado la subida arancelaria por la continua compra de petróleo ruso por parte de la India. Desde la invasión de Ucrania en 2022, la India ha aumentado drásticamente sus importaciones de crudo ruso con descuento, convirtiéndose en uno de sus mayores compradores a nivel mundial.

Entre abril y julio las exportaciones indias a Estados Unidos, su principal socio comercial, aumentaron un 21,6%, alcanzando los 33.530 millones de dólares, según datos del Ministerio de Comercio. Ambos países se habían fijado el objetivo de duplicar su comercio bilateral hasta los 500.000 millones de dólares para 2030. EFE

