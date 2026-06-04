La India dice que no hubo acuerdos formales con Rodríguez, pero abre la puerta a empresas

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Nueva Delhi, 4 jun (EFE).- La India afirmó este jueves que la visita de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, no dejó acuerdos sobre energía formales de momento, pero sí una señal política para facilitar la entrada de empresas indias en el sector petrolero venezolano.

«No, naturalmente no, porque a este nivel usualmente no se trata de acuerdos», respondió el secretario encargado de América Latina del Ministerio indio de Exteriores, Rudrendra Tandon, al ser preguntado si la reunión entre Rodríguez y el primer ministro Narendra Modi produjo algún entendimiento formal en energía.

El funcionario explicó que el mensaje transmitido por Rodríguez fue que Venezuela ve a la India como «socio preferente», por el tamaño de su economía, su crecimiento y su condición de comprador estable de energía durante los próximos años.

«La respuesta del primer ministro fue que esperamos construir esta relación energética y que esta relación cubrirá actividades tanto aguas arriba como aguas abajo», agregó Tandon.

El portavoz indio señaló que las discusiones sobre energía fueron extensas y no se limitaron a una relación de comprador y vendedor, sino a la posible participación de empresas indias en todas las áreas del sector.

Según el secretario indio, la parte venezolana transmitió que el país está abierto a los negocios y que su industria se encuentra en proceso de reforma, lo que, dijo, genera oportunidades para la India.

«Nuestras empresas están dispuestas y tomaremos medidas para facilitarlo como Gobierno, pero en última instancia será una decisión comercial que tendrán que tomar las empresas indias del sector energético», afirmó.

El Gobierno de la India, debido a los acontecimientos en Oriente Medio, «está buscando agresivamente nuevas fuentes de crudo y energía para garantizar la seguridad energética de la India. Venezuela es una oportunidad y forma parte de nuestro plan», sostuvo.

El encuentro entre Rodríguez y Modi se produjo durante una visita de cinco días de la dirigente venezolana a la India, en la que se prevé que su comitiva visite la refinería de Reliance Industries, el mayor complejo de refinación del mundo y posible destino clave para el crudo venezolano.

El Ministerio indio de Exteriores afirmó este jueves que, en compras puntuales, Venezuela ya ha emergido este mes como el tercer o cuarto mayor proveedor de crudo de la India. EFE

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