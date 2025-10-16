La India elude confirmar si dejará de comprar petróleo ruso como afirmó Trump

Nueva Delhi, 15 oct (EFE).- El Gobierno de la India eludió este jueves confirmar o desmentir la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el primer ministro Narendra Modi le aseguró que su país cesará la compra de petróleo a Rusia, y se limitó a responder que su «prioridad constante» es proteger a sus consumidores.

La controversia surgió después de que Trump afirmara en una conferencia de prensa el miércoles que había recibido garantías de Modi de que la India «reduciría progresivamente» sus importaciones de crudo ruso para mermar los ingresos de Moscú.

«La India es un importante importador de petróleo y gas. Nuestra prioridad constante ha sido salvaguardar los intereses de los consumidores indios en un escenario energético volátil», afirmó al ser consultado al respecto el portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal.

«Nuestras políticas de importación se rigen íntegramente por este objetivo», añadió.

El portavoz añadió que Nueva Delhi busca ampliar y diversificar sus fuentes de abastecimiento según las condiciones del mercado y que mantiene conversaciones con Estados Unidos y otros socios para profundizar la cooperación energética.

Rusia se ha convertido en el mayor proveedor de crudo de la India desde la invasión de Ucrania en 2022, y el Gobierno indio ha defendido sistemáticamente estas compras, beneficiándose de los precios con descuento que ofrece Moscú tras las sanciones occidentales.

Esta situación ha sido un punto de fricción con Washington. La administración Trump llegó a imponer aranceles punitivos del 50 % a productos indios en un intento de presionar a Nueva Delhi para que redujera su dependencia energética de Rusia.

A pesar de ello, el diálogo bilateral ha continuado, incluyendo una reciente reunión entre Modi y el embajador designado por Trump, Sergio Gor, para fortalecer la asociación estratégica. EFE

