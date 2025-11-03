La India entrega ayuda humanitaria a Afganistán tras el seísmo de 6,3 en el norte del país

2 minutos

Nueva Delhi, 3 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, mantuvo este lunes una conversación telefónica con su par afgano, Amir Khan Muttaqi, y le informó de que Nueva Delhi está entregando y entregará ayuda humanitaria a Afganistán tras el terremoto de 6,3 en el norte de este país, donde han muerto al menos 20 personas.

«Hoy se está entregando ayuda humanitaria india a las comunidades afectadas por el terremoto. Próximamente llegarán más suministros de medicamentos», dijo Jaishankar en un mensaje publicado en su perfil de X.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán confirmó en su cuenta oficial de X que la India entregó 15 toneladas de alimentos y agradeció la llegada de suministros humanitarios. El comunicado confirmó que Nueva Delhi mandará próximamente más ayuda en medicamentos y alimentos esenciales.

El seísmo se registró a la 01:00 de la madrugada del lunes (20:30 GMT del domingo) a 22 kilómetros de la ciudad de Khulm, en la provincia de Balkh, y a una profundidad de 28 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El temblor se sintió con fuerza en Kabul y en varias provincias del norte, centro y noreste de Afganistán.

El Ministerio de Salud Pública afgano ha advertido de que el número de víctimas del terremoto, que de momento ha causado 20 muertos y más de 530 heridos, podría variar a medida que avancen las labores de búsqueda y rescate.

Uno de los portavoces de los talibanes, Hamdullah Fitrat, ha pedido a las autoridades que garanticen la entrega de asistencia médica y alimentaria a las zonas afectadas por el terremoto, donde, según los fundamentalistas, permanecen atrapadas personas.

Afganistán, asentado sobre la colisión de las placas india y euroasiática, sufre con frecuencia potentes terremotos.

El de este lunes golpea a un país que aún se recupera de la serie de seísmos que sufrió a finales de agosto del año pasado y que dejaron más de 2.200 muertos en el país. EFE

jgv/lgm/acm

(foto) (vídeo)