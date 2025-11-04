La India envía ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica tras la devastación del huracán Melissa
Nueva Delhi, 4 nov (EFE).- La India envió este martes 20 toneladas de materiales de ayuda humanitaria y de asistencia para desastres a Jamaica y Cuba, dos de los países más golpeados por el huracán Melissa, que ha dejado más de 50 muertos y millones de afectados en el Caribe.
«Se han despachado 20 toneladas de materiales de ayuda humanitaria y de respuesta a desastres (HADR) para Jamaica y Cuba tras el huracán Melissa», anunció el ministro indio de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, en la red social X.
El envío, transportado por un avión de la Fuerza Aérea India (IAF), incluye equipos médicos Aarogya Maitri BHISHM Cube, artículos de apoyo para rehabilitación, alimentos, medicinas, generadores eléctricos, material de refugio y kits de higiene.
«La India está junto a nuestros socios del Sur Global ante este tipo de desastres naturales y ayudará a nuestros amigos en la recuperación y reconstrucción», afirmó Jaishankar, destacando la apuesta de Nueva Delhi por la cooperación Sur-Sur y la solidaridad entre países en desarrollo.
El huracán Melissa, que alcanzó categoría 5, ha causado una devastación generalizada en el Caribe. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), cerca de seis millones de personas en Jamaica, Cuba y Haití se han visto afectadas, con graves daños en viviendas, infraestructura y cultivos.
En Jamaica, las autoridades han confirmado al menos 28 muertos y daños «sin precedentes en décadas». El PMA ya ha distribuido alimentos a 1.500 personas y planea asistir a 200.000 mediante ayuda alimentaria y transferencias monetarias.
En Cuba, el huracán dañó más de 45.000 viviendas, 1.552 escuelas y 461 instalaciones sanitarias, además de provocar severas inundaciones y pérdidas agrícolas. Aunque no se reportan víctimas mortales, unas 120.000 personas permanecen evacuadas.
En Haití, el ciclón dejó 31 muertos y 21 desaparecidos, además de destruir viviendas e infraestructura en la costa sur. El PMA ha entregado asistencia a más de 50.000 personas y busca ampliar su respuesta a 190.000.
La Unión Europea ha destinado 5 millones de euros para apoyar a los países del Caribe afectados, mientras que España, a través de la AECID, envió ayuda a Cuba y un equipo médico a Jamaica. Colombia y República Dominicana se han sumado con el envío de suministros y personal humanitario. EFE
