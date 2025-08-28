La India extiende la exención sobre el algodón para protegerse de los aranceles de EEUU

Nueva Delhi, 28 ago (EFE).- El Gobierno de la India extendió este jueves la exención de aranceles a la importación de algodón hasta el 31 de diciembre, en un movimiento para proteger a su vital industria textil, castigada por el arancel punitivo del 50% de Washington.

El Gobierno afirmó que la decisión se tomó «para aumentar la disponibilidad de algodón para el sector textil indio y para apoyar aún más a los exportadores», según una notificación oficial.

Según la Asociación del Algodón de la India (CAI), la industria enfrentaba precios domésticos del algodón hasta un 12% más caros que los del mercado mundial. A esto se suma el arancel impuesto por Washington, que ha provocado cancelaciones masivas de pedidos de grandes minoristas como Walmart y Target.

La Confederación de la Industria Textil India (CITI) celebró la medida como un alivio oportuno. Sin embargo, la decisión ha sido calificada como una «sentencia de muerte para los agricultores de algodón» por el sindicato de productores Samyukt Kisan Morcha (SKM).

Según el SKM, la extensión hasta diciembre inundará el mercado con algodón importado y barato justo durante la temporada alta de la cosecha local, que comienza en octubre, lo que podría desplomar los precios.

Además, los sindicatos critican que la medida expone a sus agricultores a una «competencia desleal» con el algodón de Estados Unidos. La All India Kisan Sabha (AIKS) señaló que los productores estadounidenses reciben subsidios de hasta el 12% del valor de su producción, en comparación con solo el 2,37% en la India.

La AIKS ha llamado a una reacción de los productores para revertir la decisión.

Al facilitar la entrada de algodón estadounidense, del que EE.UU. es uno de los principales proveedores, la India hace una concesión significativa pese a la disputa.

De la noche a la mañana los productos indios se volvieron comercialmente inviables frente a los de sus competidores directos, como Bangladés o Vietnam, que enfrentan aranceles menores.

El arancel del 50 % es el resultado de una escalada por parte de EE.UU., compuesto por un gravamen preexistente del 25 % al que la administración de Donald Trump sumó ayer un arancel adicional del 25 %. La justificación de Washington para esta medida fue la continua compra de petróleo ruso por parte de la India. EFE

